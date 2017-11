Kdo svrhl Mugabeho? Jeho stará parta, která mu pomáhala ničit zemi

Vyjednávání o odstoupení Mugabeho V Zimbabwe by mohlo začít vyjednávání o odstoupení prezidenta Roberta Mugabeho z čela státu. Jeho zprostředkování by se mohl ujmout zástupce římskokatolické církve. S odkazem na nejmenované zdroje v zimbabwských zpravodajských službách a politice o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Třiadevadesátiletá hlava státu nicméně tvrdí, že složí funkci pouze v případě, že o tom rozhodne vládnoucí strana, a dialog odmítá. Zprostředkovatelem rozhovorů mezi generály a Mugabem by mohl být katolický kněz Fidelis Mukonori. Další podrobnosti o případných jednáních nejsou zatím k dispozici.