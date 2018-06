Zásnuby Kateřiny, abdikace? Sázkaři tipují, co chce Zeman sdělit národu

Když Hrad ve středu oznámil konání prezidentova tiskového brífinku, začalo se v internetových diskusích spekulovat, co Miloš Zeman národu oznámí.

Přestože jeho mluvčí Jiří Ovčáček nejprve nechtěl k tématu nic sdělit, večer televizi Prima řekl, že „se bude týkat příjemné události.“

„Bookmakeři Fortuny se proto při sestavování aktuální nabídky zaměřili zejména, nikoliv však výhradně, na záležitosti, které by Miloši Zemanovi mohly dělat radost,“ napsal mluvčí sázkové kanceláře Petr Šrain v tiskové zprávě.

Lidé si tak až do odpolední 16. hodiny mohou vsadit například na to, že prezident odlétá do Ruska na fotbalový šampionát (50:1), nebo že oznámí své plány na letní dovolenou (6:1). Brífink na Hradě začíná v 16:30.

V nabídce jsou i politické události, například že prezident odsouhlasí jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí v Babišově vládě (8:1), nebo že oznámí konec působení Vratislava Mynáře v pozici hradního kancléře (50:1).

Protože se Zeman ještě před brífinkem setká s šéfem energetického gigantu ČEZ Danielem Benešem, domnívají se bookmakeři, že by tématem mohla být též stavba nového jaderného bloku (3:1).

Vsadit se dá i na Zemanovu abdikaci buď ze zdravotních (10:1) nebo rodinných důvodů - narození potomka (30:1). Ve stejném kurzu pak před polednem vypsali bookmakeři kurz na to, že Zeman oznámí nalezení Peroutkova článku Hitler je gentleman.

Ve vysokých kurzech si pak sázkaři mohou tipnout, zda bude prezident hovořit o termínu návštěvy Donalda Trumpa (150:1) nebo severokorejského lídra Kim Čong-una (500:1) v Praze.

Jako nejméně pravděpodobné téma setkání s novináři pak sázková kancelář uvádí zasnoubení Zemanovy dcery Kateřiny s hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkem (2500:1). Nejvíce peněz v poměru zisk vs. sázka by pak vyhrál sázející na událost, že Zeman spolu s Miroslavem Kalouskem založí neziskovou organizaci (5000:1).

Tipsport a Chance stáhly nabídky na Zemanovo prezidentství

Zatímco Fortuna vypsala na téma Zemanova brífinku celkem 16 událostí, její konkurent Tipsport se zachoval opačně.

„Žádnou takovou příležitost se vypsat nechystáme. Naopak jsme dočasně stáhli možnost vsadit si, že Miloš Zeman bude prezidentem také 1. ledna 2019. Zaznamenali jsme totiž včera (ve středu) několik neobvykle vysokých sázek na to, že prezidentem už nebude,“ řekl iDNES.cz mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Dodal, že bude-li to aktuální, příležitost se do nabídky sázek po vystoupení Zemana zase vrátí.

Podobně hovoří i Markéta Světlíková ze sázkové společnosti Chance. „Takovéto příležitosti nejsou cestou, kterou chceme jít. Navíc o prezidentově brífinku máme málo informací,“ řekla iDNES.cz. Dodala, že i Chance kvůli zaznamenání „spekulativních“ sázek dočasně stáhla z nabídky příležitost na Zemanovo setrvání v prezidentském úřadu na konci tohoto roku.