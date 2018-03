Zeman na sjezdu SPO. Její nový šéf chce do názvu zpět slovo Zemanovci

Novým předsedou SPO byl zvolen Lubomír Nečas, který v současnosti působí jako všeobecný praktický lékař ve Zlíně a také jako osobní lékař prezidenta Zemana na některých zahraničních cestách.

Řekl, že požádá prezidenta, aby se do názvu strany vrátilo slovo Zemanovi, jako když se dříve jmenovala Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ).

Současní představitelé strany dali po debaklu ve volbách funkce k dispozici. Na předsedu už nekandidoval Jan Veleba, který nebude ani obhajovat křeslo na podzim v senátních volbách. „Politika je zvlčilá, je to vlčí společnost. Buďme rádi, že jsme ještě tady, na Slovensku je to ještě horší. A já na to zkrátka nemám nervy,“ řekl nedávno Veleba, končící předseda strany, která vznikla proto, aby pomohla vrátit Zemana do vysoké politiky, což na rozdíl od vlastního úspěchu dokázala.



Někteří členové SPO by rádi mluvili také o změně jména, které svou zkratkou připomíná hnutí SPD Tomia Okamury. Ta také patřila mezi Zemanovy oblíbené, ale nedávno si to Okamura u Zemana trochu „rozlil“, když poslanci SPD podpořili ve Sněmovně, aby hradní kancléř, v současnosti Vratislav Mynář, musel ze zákona disponovat prověrkou na přísně tajné. To Mynář za pět let působení nedokázal, a i když Zeman původně tvrdil, že ho bez prověrky vymění, nad těmito slovy se zavřela voda.

Zeman teď poukazuje na to, že Mynář, též člen neúspěšné Strany práv občanů, vlastně ani prověrku na nejvyšší stupeň mít nemusí.