Zemana přestává bavit „nevděčná“ SPD. Naštvaly ho hlasy proti Mynářovi

„I když jsem až dosud vůči SPD udělal několik gest, tak musím říci, že mě to v poslední době přestává bavit,“ prohlásil Zeman v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES.

„Víte proč? No, protože tato strana hlasovala pro návrh hnutí STAN, aby kancléř prezidenta republiky musel mít nejvyšší prověrku, to znamená prověrku na přísně tajné. Takhle se nechová strana, které jsem poskytl svoje – byť omezené – sympatie. Pan Okamura se tedy nemůže divit, že do doby, než toto stanovisko změní, tyto mé sympatie už nebudou,“ vyjasnil prezident změnu svého postoje vůči SPD.

Přesto v rozhovoru připustil, že by byl rád, kdyby se SPD připojila k nově vznikající vládě Andreje Babiše. Podle jeho představ by ovšem měla vzniknout primárně na půdorysu ANO, ČSSD a KSČM.

Stále však platí, že žádný termín, dokdy musí Babiš novou vládu vyjednat, neexistuje. „Vyjádřil jsem subjektivní pocit, že si myslím, že by se toto vše dalo zvládnout do konce června,“ zopakoval dřívější slova Zeman.

Majdan nepřipustím

V rozhovoru se pak Zeman vrátil ke kritice a protestům, které následovaly po jeho inauguračním projevu. „Chtěl bych konstatovat, že dokud budu prezidentem, nikdy nepřipustím Majdan, barevnou revoluci. Ať demonstranti v ulicích vyjadřují jakékoli názory, vždy se budu řídit větou, kterou Klementu Gottwaldovi řekl, ale bohužel nedotáhnul do konce Edvard Beneš. Nikdy nepřipustím, aby o osudu republiky rozhodovala ulice,“ prohlásil Zeman.

Odmítl zároveň kritiku Institutu Václava Klause. „Třeba má rád Zdeňka Bakalu, to je první varianta. Druhou variantou je, že má rád česká média. Protože v mém inauguračním projevu zazněly dva útoky. Útok na Bakalu a útok na česká média včetně České televize. Nu, a Václav Klaus má svaté právo milovat Zdeňka Bakalu a svaté právo milovat ať už Českou televizi, nebo jiná česká média,“ míní Zeman (více zde: Zemana hluboce urazila reakce Klausova institutu).

V případě kritiky České televize Zeman zdůraznil, že měl v projevu pouze větu o studii Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy, podle níž ČT protežovala TOP 09 v publicistických pořadech (více v článku Zeman zaútočil na ČT a další novináře).

„Jestliže tato jediná věta vyvolala pochodové cvičení topkařů Vladislavským sálem, je to jejich problém. Mě spíš zajímá, že dochází při demonstracích ke zneužívání mladých lidí, z nichž řada si ani tuto jedinou větu nepřečetla. Klíčovým příkladem je dvanáctiletá holčička, která vyzývala ke svržení Babiše, Zemana a Okamury. To pokládám za stejně obludné zneužívání dětí,“ zmínil Zeman (o protestech studentů jsme psali zde).