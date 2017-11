Dokud budu prezidentem, předčasné volby nebudou, prohlásil Zeman

Předčasné volby může prezident podle ústavy vyhlásit v případě tří neúspěšných pokusů o vládu, ale musí to udělat, když se Sněmovna sama rozpustí třípětinovou většinou minimálně 120 hlasů.

„Myslím, že hnutí ANO směřuje k předčasným volbám a ty debaty o vládě jsou víceméně mlha. Myslím, že cílem jsou předčasné volby za rok a pokusit se získat ještě větší podporu voličů,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz ministr vnitra a úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec.



Zeman sklidil bouři nevole, když v televizi Barrandov mluvil o tom, že by nechal Andreje Babiše vládnout i bez důvěry, kdyby i třetí pokus o vládu selhal. Nelíbilo se to ani šéfovi ANO. Zeman pak bral zpátečku, že to byla jen nadsázka. Babiš nyní zkouší složit menšinovou vládu, ale zatím jen komunisté naznačují její možnou toleranci. A to je málo.

Zeman se lidí při návštěvě v Olomouckém kraji ptal, zda by předčasné volby uvítali. „Asi tak 99 procent se vyjádřilo proti, což mě samozřejmě posílilo v mém odhodlání předčasným volbám zabránit,“ uvedl. Jestli bude možné sestavit „koalici ochotných“, bude Zeman schopen posoudit, až příští týden dokončí schůzky se zástupci stran ve Sněmovně.

Jmenovat Babiše premiérem ale Zeman může teprve po zvolení vedení Sněmovny. Teprve potom totiž může dát vláda Bohuslava Sobotky demisi. „Jeden klaun jménem Kalousek se chystá provést své číslo,“ řekl prezident na adresu předsedy TOP 09, který před pár dny navrhl, aby strany zablokovaly zvolení šéfa Sněmovny obstrukcí. Volba tak podle Zemana může trvat i několik dnů. Další strany ale snahu obstruovat volbu odmítly.