Zeman podpoří vládu, před hlasováním o důvěře se sejde s Okamurou

„Není žádným tajemstvím, že pan prezident hodlá novou vládu podpořit,“ řekl Zemanův mluvčí. Přesto nemá Babiš zatím vyjednanou vládu, aby vláda prošla. Jen příslib hlavy státu, že ho Zeman jmenuje znovu i při případném druhém pokusu. Babiš už řekl, že by znovu počítal s menšinovou vládou.



O toleranci první Babišovy vlády zatím uvažují jen komunisté, kteří se chtějí definitivně rozhodnout v úterý. Ovčáček oznámil, že jen pár hodin před hlasováním o vládě se Zeman potká s předsedou SPD Okamurou, který zatím tvrdí, že menšinové vládě Andreje Babiše v prvním kole nepomůže. Do jednání s Babišem šel totiž s tím, že má SPD zájem o místa ve vládě, ale ANO je Okamurovi nenabídlo.

Z vyjádření ostatních politických stran vyplývá, že by menšinová vláda důvěru získat neměla. Nelze ale zapomínat na to, že ANO, komunisté a SPD mají ve ve Sněmovně 115 hlasů. Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik říká, že komunisté ze sálu neodejdou. Zvažují tak i možnost, že pro vládu zvednou ruku. To by znamenalo pro vládu 93 hlasů, zatímco ODS, TOP 09, lidovci, STAN, ČSSD a Piráti jich mají dohromady 85. Stačilo by tak, kdyby poslanci SPD snížili kvórum neúčastí v hlasování a vláda by prošla. Vše tedy závisí na posledním rozhodnutí komunistů a Okamury a jeho lidí.

Prezidentův mluvčí Ovčáček také řekl, že Miloš Zeman se volby hlavy státu zúčastní v pátek odpoledne. Volit bude na pražských Lužinách.