Zeman na Hrad, o vládě ať rozhodne celá ČSSD, navrhují Hašek a Zimola

„Chceme, aby ti, kdo zavinili volební porážku se k ní chlapsky přiznali,“ řekl Zimola. Sociální demokracii čeká v únoru volební sjezd v Hradci Králové. Sjezd by podle Zimoly neměl být ukončen a měl by být „permanentní“.

Nikdo ze zakladatelů platformy nyní neohlásil kandidaturu na předsedu. Hašek svou kandidaturu vyloučil. Zimola se o funkce nechce ucházet do doby, než skončí policejní vyšetřování kauzy, jak získal rekreační dům v Lipně nad Vltavou.

Účast ve vládě, podpora menšinové vlády Andreje Babiše či opozice, to jsou podle Haška tři rovnocenné alternativy, o nichž mají podle něj rozhodnout všichni členové sociální demokracii. „My nevíme, s čím přijde Andrej Babiš, bylo by to věštění z křišťálové koule,“ řekl Hašek.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v diskusním pořadu v televizi Barrandov řekl, že napoprvé Babišova vláda neprojde, ale napodruhé ano, a to díky ČSSD a komunistům.

Diskusní platforma v ČSSD v pátek také výslovně podpořila kandidaturu Zemana na Hrad v přímé volbě, jejíž první kolo bude přesně za týden.

„Z kandidátů na prezidenta má k myšlenkám sociální demokracie nejblíže Miloš Zeman,“ řekl bývalý poslanec sociální demokracie, právník Zdeněk Koudelka. „Je jeden z mála politiků, který vychází z národních potřeb České republiky, Miloš Zeman je hájí,“ řekl Foldyna.

„Je načase, aby sociální demokracie a Miloš Zeman opět kráčeli spolu,“ napsala platforma Zachraňme ČSSD do svého prohlášení. Mezi jejími prvními šestnácti signatáři jsou i bývalí ministři - zdravotnictví Svatopluk Němeček a práce i sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Hašek, Zimola i Škromach byli mezi účastníky schůzky v Lánech, na které jednali s prezidentem Zemanem v den, kdy ČSSD vyhrála volby, o možnosti sesadit tehdejšího předsedu Bohuslava Sobotka z čela strany. Tehdy ještě Sobotka útok na jeho pozici ve straně ustál a prezident ho potom jako vítěze voleb jmenoval předsedou vlády. Sobotka v čele koaličního kabinetu s ANO a lidovci vydržel až do loňských řádných voleb, ale již před nimi z vedení ČSSD rezignoval. Nyní je jedním z 15 řadových poslanců sociální demokracie.