Zemanovi zazpívá David a Vondráčková, na náměstí budou protestovat tisíce lidí

Slavnostní koncert na počest inaugurace začne ve Španělském sále Hradu od 18 hodin, demonstrace proti Zemanovi o hodinu později. „Koncert je poděkováním pana prezidenta přátelům a podporovatelům, kterých byla pozvána zhruba tisícovka,“ řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Akce navazuje na tradici prvního funkčního období, kdy se každý rok na připomínku inaugurace konal podobný slavnostní koncert.

Zeman povečeří s Babišem příští týden v Lánech Prezident Miloš Zeman příští týden v Lánech povečeří s premiérem v demisi Andrejem Babišem, který ho bude informovat o vyjednáváních o vládě. Novinářům to řekl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman minulý týden uvedl, že začíná být z Babiše „nepatrně nervozní“. Mluvčí prezidenta k tomu v úterý řekl, že Zeman nestaví Babiše před žádný šibeniční termín, premiér má dostatek času do léta. Požaduje po Babišovi jen, aby intenzivně vyjednával. Babiš ve čtvrtek o vládě bude jednat s KSČM, s SPD, se sociálními demokraty a mezi čtyřma očima chce hovořit s předsedou ODS Petrem Fialou. Občanští demokraté ale nechtějí mít s trestně stíhaným politikem nic společného. "Poslechnu si Andreje Babiše, postoj ODS je jasný a srozumitelný. Vyjednávání pana premiéra v demisi naopak vůbec jasné a srozumitelné není," řekl Fiala.



„Bude zahájen krátkým projevem pana prezidenta, následovat bude hudební program. Zahrnuje například dílo Bedřicha Smetany, ale zazní také písně Karla Svobody, Jaromíra Vejvody nebo Michala Davida, hrát bude hudba Hradní stráže a Policie ČR nebo skupina Bacily. Z interpretů vystoupí Helena Vondráčková, Daniel Hůlka, Václav Neckář a Michal David,“ uvedl Ovčáček.

Finále bude patřit písni Michala Davida „Pár přátel stačí mít“, jejíž refrén zní: „Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít. A nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Jen napři se a vstaň a rvát se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct jen dál se snaž, ty na to máš.“

Protest proti Zemanovi na Václaváku

Tisíce lidí budou v té době protestovat na pražském Václavském náměstí, kde se uskuteční demonstrace nazvaná „Zemane, ČT nedáme! Demonstrace za zachování svobody slova a médií“.

Ta bude reakcí na Zemanův útok na veřejnoprávní televizi při jeho projevu po složení prezidentského slibu. Zeman obvinil ČT z nadržování opoziční straně TOP 09. Nevybíravě kritizoval také novináře z vydavatelství Economia, kam patří týdeník Respekt, Hospodářské noviny a server Aktuálně.cz.

„Pan prezident nežádá po českých novinářích, aby o něm líbezně psali, novináři měli právo kriticky hodnotit práci pana prezidenta, ale rozhodně není prací novinářů, aby upřednostňovali jeden politický směr, po případě šířili fake news, jako se stalo v případě vrcholových médií v uplynulém roce,“ tvrdil na úterní tiskové konferenci na Pražském hradě Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.



Protest proti Zemanovi organizuje skupina AUVA a občané. Nikdo z organizátorů není nijak napojen na žádnou z politických stran. O akci v úterý dopoledne na Facebooku projevilo zájem 17 tisíc lidí, přičemž čtyři tisíce lidí napsali, že se akce v Praze zúčastní. Další akce na podporu ČT se mají uskutečnit také v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Táboře a v Turnově.

„Útok znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana na média a svobodu slova v naší zemi, jehož se dopustil ve svém inauguračním projevu, znovu potvrdil dlouhodobý nebezpečný nenávistný útok na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na naší politiku a společnost. Zdá se, že prezident a jeho spojenci chtějí určovat, co je pravda a co lež a nesnesou kritický názor,“ napsali svolavatelé protestu proti Zemanovi.