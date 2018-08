České novináře se zatím vyhubit nepodařilo, zalitoval Zeman

Zatímco někteří přítomní velvyslanci tleskali jeho projevu, v němž před tím mluvil například o tom, že čeští vojáci mají v Afghánistánu zůstat, agentura ČTK upozornila, že vyhynulý pták dronte mauricijský, k němuž Zeman novináře přirovnal, žil výhradně na ostrově Mauricius.

Zeman o novinářích hovoří často a vůbec ne v rukavičkách. „Za ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním,“ řekl třeba v březnu 2013 v inauguračním projevu, když byl poprvé zvolen prezidentem.

Loni v květnu při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Pekingu dokonce prohlásil, že novináře je třeba likvidovat. „Jsou tady jiní novináři? Novinářů je příliš mnoho, je třeba je likvidovat,“ řekl Putinovi při příchodu do sálu. Ruský prezident mu na to odvětil: „Není třeba likvidovat, ale snížit jejich počet, to ano.“

Když si letos v červnu vystřelil z novinářů tím, že je pozval na tiskovou konferenci na Hrad a spálil na ní červené trenýrky, doprovodil to slovy: „Je mně líto, že z vás dělám blbečky, opravdu si to nezasloužíte.“

V září Zeman nevystoupí tak jako v minulých letech na jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Vše důležité již podle mluvčího na půdě OSN řekl. Co se týče jeho vztahu k novinářské profesi, to že vše již řekl - i podle posledního vyjádření před velvyslanci - v Zemanově případě neplatí.