VZP vypověděla štědrou smlouvu s firmou, kterou založil Janoušek

VZP o ukončení smlouvy informovala v pátek poté, co o pokračování spolupráce informovala MF DNES (více v článku VZP dál platí miliony firmě založené Janouškem, detaily tají).

Mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý uvedl, že spolupráce skončí k 31. 12. 2018. Vypovědět smlouvu k dřívějšímu datu podle něj smluvní podmínky neumožnily. „Již na začátku roku o tom (ukončení spolupráce) rozhodl ředitel VZP Zdeněk Kabátek, a to zejména kvůli době trvání smluvního vztahu,“ uvedl Tichý. Když ale redaktor s VZP ve čtvrtek komunikoval, pojišťovna nic takového nezmínila.

Mluvčí dodal, že smlouva byla uzavřená v roce 2002 na dobu neurčitou na základě výsledků veřejné obchodní soutěže a týkala se externí komunikace. Dodavatel podle něj po celou dobu trvání smlouvy plnil veškeré smluvní podmínky.

Za posledních dvanáct let získala Medea Kultur od pojišťovny za PR poradenství téměř 150 milionů korun. Není přitom jasné, co skutečně agentura dělala. Její současný jednatel a Janouškův blízký spolupracovník Karel Stejskal odmítl, že by měl lobbista na firmu v současnosti nějaký vliv.