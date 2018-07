VZP dál platí miliony firmě založené Janouškem, detaily tají

Na podivné smlouvy mezi VZP a firmou Medea Kultur, kterou Janoušek na začátku devadesátých let zakládal, MF DNES upozornila už v roce 2005. Tehdy kontroloři v pojišťovně odhalili značné plýtvání. Do Medea Kultur odcházely desítky milionů z veřejných peněz za „projekty zabývající se prevencí užívání drog“, tedy na tisk letáčků.

Další stamiliony šly na vydávání časopisu Svět pojištěnce druhé společnosti Ora Print. Ta se původně jmenovala S & J Medea Kultur a také ji v minulosti založil Janoušek.

Od té doby se toho stalo hodně. Janoušek zaznamenal mocenský pád. V opilosti srazil ženu autem, které bylo vedené na firmu Ora Print, a dostal trest čtyři a půl roku vězení. Tomu uniká, protože je podle posudků lékařů vážně nemocný. Za Medea Kultur už od roku 2003 podle obchodního rejstříku vystupuje pouze Janouškův blízký spolupracovník Karel Stejskal.

Jak plyne z registru smluv, jedna věc se dodnes nezměnila. VZP stále firmě Medea Kultur, které dnes nefungují ani webové stránky, posílá desítky milionů korun. To vše na základě šestnáct let staré „zapomenuté“ smlouvy. A navzdory tomu, že má VZP vlastní tiskové oddělení. Plyne to z registru smluv.

Každého čtvrt roku se v něm objeví objednávka za tři miliony na PR. Podle ní společnost řeší ve VZP například strategickou konzultaci mediálního obrazu, krizové otázky nebo obnovu smluv s nemocnicemi.

„Smlouva, která založila spolupráci VZP ČR a společnosti Medea Kultur, běží od roku 2002 proto, že byla platně a účinně uzavřena 18. 1. 2002 na dobu neurčitou,“ vysvětluje mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Za celé roky zakázku vedení VZP nepovažovalo za nutné přesoutěžit, jak je běžné v soukromých firmách i jiných státních institucích, které externí agentury poptávají.

„Pan Janoušek s námi nespolupracuje“

Záležitost kritizuje Nadační fond proti korupci, který si původní smlouvu i její tři dodatky vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Dorazila ovšem z velké části začerněná.

„VZP se odkázala na ochranu obchodního tajemství, vlastní unikátní know-how a překvapivě také na Listinu základních práv a svobod a ochranu osobních údajů,“ konstatoval analytik Nadačního fondu proti korupci Dan Urbánek. Smlouva tak podle něj prozradila jen to, že VZP pouze v posledních 12 letech vyplatila společnosti Medea Kultur za PR služby skoro 150 milionů korun.

Jak přesně spolupráce vypadá, není jednoduché zjistit. „Spolupráce s VZP vypadá velice dobře. Postupujeme přesně na základě požadavků VZP,“ odpověděl na dotaz MF DNES nynější jednatel Medea Kultur Karel Stejskal. Někdejší Janouškův nadřízený z pražského hotelu Beránek, kde lobbista začínal před revolucí jako číšník.

Stejskal zároveň popírá, že by měl Janoušek s Medea Kultur něco společného. „Pan Janoušek není společníkem v naší firmě Medea Kultur již 15 let. Nikdy nebyl jednatelem a se smlouvou s VZP neměl nikdy nic společného. Pan Janoušek s námi nespolupracuje a ani nemůže, protože je velmi nemocen,“ uvedl Stejskal.

Medea Kultur ale byla pro Janouškovu lobbistickou kariéru podstatná. Když Janoušek na začátku devadesátých let začínal podnikat, jednou z prvních firem, kterou založil, byla právě ona. A v následujících letech dosáhla firma podivuhodných úspěchů u veřejných institucí.

Například v bývalém kině Blaník na Václavském náměstí pořádala protidrogové diskuse a stát její počínání subvencoval desítkami milionů. Debat se účastnil i publicista Radek John (pozdější ministr vnitra za Věci veřejné) a odborník na drogovou politiku Pavel Bém (pozdější pražský primátor za ODS).

John se stal posléze předsedou představenstva společnosti Ora Print, která získávala od VZP zakázky v hodnotě stovek milionů korun na reklamní časopisy. A v roce 2012 MF DNES zveřejnila odposlechy Janouška a Béma dokazující, že Janoušek měl za vlády Béma výrazný vliv na chod pražského magistrátu. Pavel Bém a Roman Janoušek se na nahrávce také domlouvají na tom, kdo bude vybrán do čela pražské a středočeské pobočky VZP.

