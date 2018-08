Člen hnutí ANO navrhl Babiše na státní vyznamenání za boj proti korupci

Dopis adresovaný kanceláři prezidenta republiky se objevil na stránkách hnutí ANO. „Využívám tímto svého občanského práva a dovoluji si Vám navrhnout a doporučit, abyste u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky udělil panu Andreji Babišovi, předsedovi vlády České republiky, příslušné státní vyznamenání,“ je uvedeno v listu.

Podle jeho autora si Babiš zaslouží ocenění za celoživotní boj proti rozkrádání státního majetku a s tím spojenou korupcí i za vnitrostátní politickou stabilizaci českého státu. O ní se podle Marklíka zasloužil zformováním „ vlády, která přes nesmírné obstrukce získala důvěru Poslanecké sněmovny, a za výrazné zviditelnění českého státu na mezinárodní politické scéně“.

Marklík dodal, že svůj návrh prezentoval na sněmu okresní organizace hnutí ANO Písek a jednohlasně jej podpořili všichni přítomní členové.

„Vážený pane prezidente, přeji Vám hlavně zdraví, abyste mohl nadále čelit na Vás vyvíjenému tlaku některých politických uskupení a jimi ovládaných médií,“ uzavírá dopis Makrlík.

„Myslím, že je to nevhodné a určitě bych to odmítnul,“ odpověděl na dotazy iDNES.cz Babiš, co si o návrhu myslí.



Šéf píseckého hnutí ANO a místostarosta města Jiří Hořánek iDNES.cz potvrdil, že zhruba před půl rokem na oblastním sněmu hlasovali, zda navrhnou Babiše na státní vyznamenání, a schválili to. „Pan premiér sice řekl, že mu to připadá nevhodné, ale pan Makrlík panu premiérovi odpověděl, že on jako občan si může navrhovat, koho chce, protože je to jeho občanský postoj,“ uzavřel Hořánek.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček konstatoval, že jakékoli dotazy médií na státní vyznamenání nebude až do 28. října komentovat.



