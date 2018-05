Pikal se omlouvá, že na vyznamenání navrhli básníka oceněného už Husákem

Sýs, který i v roce 2002 kandidoval za KSČM do Senátu v Praze, byl již jedním prezidentem oceněn. Bylo to ještě za minulého komunistického režimu a tím, kdo mu dal titul zasloužilého umělce, byl Gustáv Husák.

„V předloženém medailonku u pana Sýse nebylo nic, co by nasvědčovalo tomu, že je nutno zbystřit. Omlouvám se tedy, že jsem si dostatečně neprověřil všechny kandidáty. Nutno však zmínit, že za nominací pana Sýse stojí úplně jiné strany a poslanci, a to zcela vědomě, nikoliv omylem,“ napsal na Twitteru Pirát Pikal, který vede sněmovní podvýbor pro státní vyznamenání. Ten má na starost přípravu seznamu navrhovaných kandidátů pro Sněmovnu.

Pro ocenění Sýse bylo 108 ze 161 přítomných poslanců, přičemž ani jeden hlas Sýsovi nedali poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

Seznam lidí navržených na vyznamenání má celkem 28 jmen. Poslanci například navrhli udělit státní vyznamenání dvojnásobné olympijské vítězce Ester Ledecké či fotbalovému brankáři Petru Čechovi.