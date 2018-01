Okamura zrušil podmínku účasti SPD ve vládě, s ANO je ochotna jednat i ČSSD

Prezident Zeman dříve řekl, že i druhý pokus sestavit vládu dá Babišovi. Vše ale také závisí na tom, jak dopadne v prezidentské volbě, jejíž druhé, rozhodující kolo je již příští pátek a sobotu. Pokud by Zeman s Jiřím Drahošem prohrál, může i druhého premiéra jmenovat, ale jen do 8. března, kdy mu končí mandát.



„Vůbec není podmínkou, že já bych měl být členem vlády,“ odvětil Okamura na otázku iDNES,cz, zda má SPD podmínku podpory vlády ANO při druhém pokusu. To je zásadní změna postoje Okamurova hnutí. Ve čtvrtek ho čeká zásadní jednání s Babišem.

Klíčové podmínky SPD pro možnou podporu vlády budou programové. „My chceme, aby co nejrychleji se rozhodlo o tom, že nebudeme souhlasit s navrhovanými změnami, co předkládá vedení Evropské unie, aby oni rozhodovali o migrantech a když je odmítneme, tak nám hrozí pokuta 200 tisíc euro, 5 milionů korun za jednoho odmítnutého migranta,“ popsal jednu z podmínek Okamura. Mezi další patří zákon o obecném referendu, odvolatelnost politiků, přeskupení sociálních dávek, aby je nedostávali nepřizpůsobiví, a dosáhli na ně jen lidé s pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem, a také změna podmínek pro exekutory.

Okamura přitom také řekl, že všech 22 poslanců SPD bude hlasovat pro vydání Babiše i šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, jak to v úterý doporučil mandátový a imunitní výbor. Je otázka, zda by to platilo i ve chvíli, kdyby obě hnutí dospěla k dohodě o programu.



Druhý pokus pro Babiše není jistý, míní šéf poslanců ČSSD

Jednou z možností, jak by mohla příští vláda vypadat, je to, že se na ní dohodnou ANO a sociální demokracie a tuto koalici budou tolerovat komunisté. Taková koalice by se opírala o 108 hlasů a je to varianta, kterou preferuje současný prezident Zeman.

„Jsme připraveni s ANO jednat,“ uvedl předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka. Stále platí podmínka strany, že by ve vládě neměla sedět trestně stíhaná osoba. Hnutí ANO by také v nové vládě nemělo obsadit ministerstvo vnitra, financí a spravedlnosti.



„Druhý pokus pro Andreje Babiše není zase tak jistý,“ řekl ale také Chvojka a odhadl, že vztahy Babiše a Zemana mohly ochladnout poté, co premiér doporučil prezidentovi, aby se před druhým kolem prezidentské volby, kde se utká s Jiřím Drahošem, Zeman zbavil kontroverzních spolupracovníků - kancléře Vratislava Mynáře a neformálního poradce Martina Nejedlého.

„My se nebráníme toleranci či podpoře vlády,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Podmínkou ale je, že hnutí ANO bude kladně reagovat na programové podmínky komunistů. Těžko můžeme podle Filipa očekávat, že Miloš Zeman bez ohledu na výsledek prezidentské volby do 8. března nevyužije své ústavní právo jmenovat i podruhé premiéra.

Zeman by teď neměl dělat nic, vyzval prezidenta Fiala

Šéf ODS Petr Fiala v reakci na to, že vláda Andreje Babiše nezískala důvěru, očekává, že se teď prezident Miloš Zeman zdrží jakýchkkoli zásadních rozhodnutí. „Hnutí ANO, předseda hnutí ANO, by se měl probudit ze svého snu o jednobarevné menšinové vládě,“ řekl Fiala. Na dotaz iDNES.cz, zda by ODS byla ochotna jednat o vládě s ANO, kdyby hnutí nabídlo jiného premiéra, opáčil: „Nepředbíhejme.“



„Stále věřím, že platí prezidentem vyřčená verze, že bude trvat na 101 hlasech pro jmenování premiéra pro druhý pokus,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.



Hnutí STAN vybízí ANO ke koalici s ČSSD a s lidovci

„Skončila sranda a začíná realita. Důrazně vyzýváme hnutí ANO, aby začalo vyjednávat o vládě, která důvěru získá. Dnešek by měl znamenat stop čistkám na ministerstvech,“ řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík k tomu, že vládě nebyla vyslovena důvěra. „Byli jsme svědky ztraceného času v režii dua Babiš – Zeman,“ uvedl šéf poslanců hnutí STAN Jan Farský. Vybídl k obnovení koalice 103 s ČSSD a lidovci.



„Andrej Babiš utrpěl velké fiasko,“ řekla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Takový stav podle ní zavinil prezident Miloš Zeman, když nechtěl ještě před jmenováním premiéra a vlády garanci, že bude mít většinu v Poslanecké sněmovně.