ŽIVĚ: ČSSD kývla na vstup do Babišovy vlády, pro bylo 58,5 procenta

„Ukázalo se, že naši členové mají zájem o rozhodování formou referenda,“ řekl šéf strany Jan Hamáček. „Odteď končí diskuse, jestli je pro sociální demokracii lepší jít do vlády, nebo být v opozici,“ prohlásil šéf ČSSD. Referenda se mohlo od 21. května do 14. června zúčastnit 18 tisíc členů sociální demokracie. To, že hlasovaly téměř dvě třetiny členů, označil Hamáček za vysoké číslo.

Babiš: Vláda může být úspěšná, když získá důvěru

Rozhodnutí ČSSD uvítal šéf ANO, premiér Andrej Babiš. „Jsem rád, že referendum dopadlo pozitivně. Jsem rád, že se sociální demokracie rozhodla vstoupit s úspěšným hnutím ANO do vlády. Už jsme jednou spolu ve vládě byli a ta vláda byla úspěšná,“ řekl Babiš.

„Doufám, že kandidáti na ministry se se mnou setkají. Doufám, že budeme komunikovat nejdříve spolu, než začnou dávat vyjádření do médií. To byl problém minulé vlády, že jsme jednali v uzavřených místnostech, málo jsme komunikovali, vyříkávali jsme si věci přes média. Pokud vláda získá důvěru, může být úspěšná. Udělám pro to maximum. Každému ministrovi budu měřit stejným metrem,“ uvedl Babiš.

Nechtěl komentovat, zda prezidentu Zemanovi navrhne, aby byl ministrem zahraničí europoslanec Miroslav Poche, kterého navrhuje ČSSD, ale absolutně ho odmítá Zeman, který ho nechce jmenovat.

Vzniká polokomunistická vláda, kritizují opoziční ODS i lidovci

„Výsledek referenda není překvapením. Po celou dobu jeho konání prosakovaly na veřejnost jeho průběžné výsledky. Vedení ČSSD udělalo vše pro to, aby přesvědčilo členskou základnu, aby pod patronátem Miloše Zemana vznikla polokomunistická vláda ANO, ČSSD a KSČM,“ reagoval na rozhodnutí ČSSD umožnit vládu opřenou o komunisty předseda nejsilnější pravicové strany ODS Petr Fiala. Kvůli ČSSD získají komunisté poprvé od listopadu 1989 výrazný vliv na chod státu a jeho zahraniční politiku.

„Polokomunistická vláda ANO, ČSSD, KSČM a prezidenta Zemana nebude pro ODS partnerem, ale soupeřem. Uděláme vše pro to, aby dopady vládnutí této vlády na směřování, vývoj země a její občany byly co nejmenší. Již při podzimních volbách bude příležitost začít situaci měnit. Věřím, že výsledky podzimních voleb budou začátkem konce této vlády,“ uvedl Fiala.

Na to, že poprvé od roku 1989 bude mít Česká republika vládu, která spolupracuje s komunisty, poukázali také lidovci. „ČSSD se rozhodla v rozporu se svými vlastními usneseními. Bohumínské usnesení odmítlo spolupráci s KSČM jako nepřípustnou. Těsný výsledek referenda ukazuje, že pro mnoho členů sociální demokracie není tento závazek přežitek. Totéž platí o účasti trestně stíhané osoby ve vládě. V únoru tohoto roku sjezd ČSSD přijal usnesení, že sociální demokraté nevstoupí s trestně stíhanou osobou do vlády. Jak všichni vidíme, realita je docela jiná,“ komentovali rozhodnutí ČSSD opoziční křesťanští demokraté.

Komunisté dali Babišovi podmínky pro toleranci

Komunisté na jednání výkonného výboru zpřesnili podmínky pro to, aby o toleranci menšinové vlády ČSSD a ANO uvažovali. Řekli také, že budou chtít, aby jejich programové požadavky Babišova vláda předložila nejpozději šest měsíců před koncem volebního období.

V menšinové vládě bude pět ministrů za ČSSD - vnitra Jan Hamáček, práce a sociálních věcí Petr Krčál, zemědělství Miroslav Toman, kultury Antonín Staněk a otazník je nad ministerstvem zahraničí. Europoslance Miroslava Pocheho odmítá prezident Zeman jmenovat. Sociální demokraté zatím tvrdí, že na něm budou trvat. Hamáček se má ještě o víkendu setkat s Babišem, který má v neděli odpoledne jména kandidátů do vlády říci Zemanovi.

Senátoři ČSSD, kteří byli proti vstupu do Babišovy vlády, budou podle jejich šéfa Petra Víchy tak jako dosud hlasovat pro dobré zákony a proti špatným. Vícha je rád rád, že hlasování o důvěře bude na poslancích, nikoliv na senátorech.