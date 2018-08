Letecký speciál s padlými vojáky doprovodí gripeny, budou povýšeni

13:59 , aktualizováno 14:20

Ve středu odpoledne budou do Prahy převezeny ostatky tří českých vojáků, kteří zahynuli v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka. Pietního ceremoniálu se kromě rodiny zúčastní prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš. Všichni tři vojáci budou in memoriam povýšeni do hodnosti štábního praporčíka.