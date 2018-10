Ženy lámou rekordy v amerických volbách. Doplatit na to mohou republikáni

11:03 , aktualizováno 13:08

Rekordní počet žen kandiduje v nadcházejících volbách v USA do Sněmovny reprezentantů, Senátu a na posty guvernéra. Tři čtvrtiny z nich patří na kandidátku demokratů, kteří podle průzkumů mají šanci na celkové vítězství. Právě ženské političky v průzkumech nejvíce vedou před svými republikánskými oponenty. Podle průzkumů více žen přijde také k volebním urnám.

V listopadových parlamentních volbách v USA bude kandidovat rekordní počet žen. Zleva: kandidátka do Kongresu za Demokratickou stranu Amy McGrathová (Kentucky), kandidátka do Senátu za Republikány Martha McSallyová (Arizona), Kandidátka do Kongresu za Demokraty Alexandria Ocasio-Cortezová (New York) a kandidátka na guvernérku Gretchen Whitmerová (Michigan) | foto: Reuters