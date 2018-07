Úřady v USA vrátily migrantům na dva tisíce dětí, část se stále nevrátila

Vláda měla z rozhodnutí soudu v kalifornském San Diegu všechny rodiny spojit do čtvrteční půlnoci, což se nepodařilo. Soudce Dana Sabraw ale podle agentury AP hodlá vzhledem k náročnosti celé operace projevit shovívavost.

Rodičům bylo zatím odevzdáno 1 442 pětiletých a starších dětí, internovaných v zařízeních imigrační služby.

Dalších 378 se k rodičům dostalo jinde, případně je převzali pečovatelé, většinou rodinní příslušníci. Společně se vracejí do středoamerických států, většinou do Guatemaly, Salvadoru nebo Hondurasu.

O děti v internaci se staraly americké dobročinné spolky, které jim poskytovaly stravu, ošacení či dokonce tkaničky do bot, které jsou lidem v internaci odebírány. Pomoc rozděleným rodinám poskytovaly nadace financované zakladatelem Microsoftu Billem Gatesem, šéfem Facebooku Markem Zuckerbergem a dalšími.

Soudce Sabraw v červnu vládě nařídil, aby rozdělování rodin zastavila a vrátila děti rodičům - děti mladší pěti let do dvou týdnů a starší pěti let do měsíce.

Některé děti však nemohou být podle soudů rodičům navráceny, protože rodiče už ve Spojených státech nepobývají. Nezisková organizace ACLU (American Civil Liberties Union) tvrdí, že by se úřady měly pokusit rodiče vystopovat.

Bývalý ředitel vládní organizace ICE, která se soustředí na problematiku migrace, řekl, že se obává, že mnoho rodin se spolu nikdy znovu nesetká. „Je velká šance, že někteří rodiče svoje děti už neuvidí,“ dodal John Sandweg.

V červnu jeden z autobusů odvážel děti migrantů: