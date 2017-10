KSČM si zvolí nové vedení v dubnu. Filip už kandidovat nechce

Jednání ústředního výboru bylo poměrně vypjaté. Po více než pěti hodinách se nakonec členové výboru dohodli, že nové vedení si zvolí na dubnovém sjezdu. „V dubnu bude jednoznačné rozhodnutí, jakým způsobem a kdo povede KSČM,“ řekl po jednání médiím Filip.

Během schůze padl i návrh na jeho okamžité odvolání, ale ten prý nenašel podporu. Hlasovala pro něj zhruba deseti členů, uvedl Filip. Sám ale už stranu vést nechce.

„Nechystám se k tomu, samozřejmě se může stát cokoli na okresních a krajských konferencích, ale v tuto chvíli se nechystám obhajovat post předsedy. Jsem nejdéle sloužícím předsedou politické strany a podle mého soudu může i obměna něco přinést,“ odpověděl Filip na otázku, zda bude znovu kandidovat na post předsedy.

Dodal, že pokud by mu okresní organizace vyjádřily podporu, tak by se jí pokusil přenést na někoho, o kom si myslí, že by mohl získat podporu.

O post předsedy se zajímá Skála

Naopak na předsedu by rád kandidoval hlavní ideolog strany Josef Skála. Pokud by cítil podporu v regionech, tak by rád o funkci předsedy strany usiloval, sdělil po jednání médiím. Sám přitom vedení strany a konkrétně Filipa již delší dobu kritizuje, jak jsme psali zde.



„Osobně razím názor, že musíme dohnat kritické nálady, stát se jejich mluvčím a rozkročit se více napříč znepokojenou veřejností a snažit se budouvat blok napříč levicovými organizacemi,“ uvedl Skála, kam si myslí, že by se strana nyní měla ubírat.



„Naše parketa je tam, kam se ostatní bojí. Kam ti, kdo upsali duši, tomuto systému a establishmentu nepolezou,“ dodal Skála s tím, že třeba lithium by měl těžit český průmysl ve veřejném vlastnictví.

KSČM se také rozhodla, že nebude stavět vlastního kandidáta do prezidentských voleb.