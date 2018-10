Pět českých vojáků zranil výbuch v Afghánistánu, jeden je ve vážném stavu

Útok provedlo civilní vozidlo naložené výbušninou, která byla odpálena v bezprostřední blízkosti vozu vojenské hlídky. Následkem výbuchu se obrněné vozidlo převrátilo a pět českých vojáků osádky se zranilo. „Čtyři vojáci byli lehce zraněni a jeden voják byl zraněn těžce,“ uvedlo tiskové oddělení generálního štábu české armády v prohlášení.

Těžce raněný voják byl operován a nyní je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života.

„Všem zraněným vojákům byla na místě poskytnuta první pomoc a následně byli letecky transportováni do vojenské nemocnice na základně Bagrám. Tři vojáci byli již propuštěni z nemocnice ke své jednotce a jeden voják s lehkým zraněním zůstává v nemocnici na pozorování,“ dodala armáda.

Rodiny zraněných vojáků byly o události informovány.



Rychlá pomsta, nebo náhoda?

Útok se odehrál ve stejný den, kdy Lidové noviny informovaly o tom, že prostějovští výsadkáři zabili v Afghánistánu jednoho ze spolupachatelů srpnového útoku, při němž zemřeli tři čeští vojáci. A že dalšího zajali. Lidovým novinám to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Vedení ministerstva obrany a armády nechtěly ale tyto informace komentovat.

Podle jednoho z vojáků se to stalo před delší dobou při poměrně rozsáhlé operaci. „Šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Je to ale relativně delší doba, co se to stalo. Při misi byl jeden pachatel usmrcen a další zajat,“ řekl jeden z vojáků.

Bezpečnostní analytik Andor Šándor ve středu zveřejnění informace označil za „nešťastný únik“, kvůli kterému se Afghánci se mohou mstít.

Záběry z místa srpnové tragédie, kdy zahynuli tři vojáci: