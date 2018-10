Pět českých vojáků zranil pumový útok v Afghánistánu, jednoho vážně

Útok provedlo civilní vozidlo naložené výbušninou, která byla odpálena v bezprostřední blízkosti vozu vojenské hlídky. Obrněné auto se převrátilo a pět českých vojáků osádky bylo zraněno. „Čtyři lehce a jeden těžce,“ uvedlo v prohlášení tiskové oddělení generálního štábu české armády.

Těžce raněný voják je po operaci ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života.

„Všem zraněným byla na místě poskytnuta první pomoc a následně byli letecky transportováni do vojenské nemocnice na základně Bagrám. Tři vojáci byli již propuštěni z nemocnice ke své jednotce, jeden s lehkým zraněním zůstává v nemocnici na pozorování,“ dodala armáda.

Rodiny zraněných byly o události informovány.



Rychlá pomsta, nebo náhoda?

Útok se odehrál ve stejný den, kdy Lidové noviny informovaly o tom, že prostějovští výsadkáři zabili v Afghánistánu jednoho ze spolupachatelů srpnového útoku, při němž zemřeli tři čeští vojáci. A že dalšího zajali. Lidovým novinám to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Vedení ministerstva obrany a armády nechtěly ale tyto informace komentovat.

Podle jednoho z vojáků se to stalo před delší dobou při poměrně rozsáhlé operaci. „Šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Je to ale relativně delší doba, co se to stalo. Při misi byl jeden pachatel usmrcen a další zajat,“ řekl.

Bezpečnostní analytik Andor Šándor ve středu zveřejnění informace označil za „nešťastný únik“, kvůli kterému se Afghánci se mohou mstít.

Podle webových stránek armády bylo na začátku října v Afghánistánu 346 vojáků. Armádní plány předpokládaly vyslání nové jednotky do province Lógar, kde by Češi cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

V oblasti Bagrámu je nejpočetnější česká jednotka

Nejpočetnější jednotka působí na spojenecké základně Bagrám. Na starosti má její vnější ochranu. Vyjíždí proto do několikakilometrového okolí. Právě při jedné z těchto hlídek byli ve středu vojáci zraněni. Za úkol při nich mají například zabraňovat raketovým útokům na základnu nebo zjišťovat zpravodajské informace.

Od dubna okolí Bagrámu hlídá 10. strážní rota tvořená především příslušníky 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského z Tábora. Jejich úkol v těchto dnech končí a nahrazují je vojáci 11. strážní roty, kterou tvoří hlavně vojáci 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic.

Kromě srpnového útoku čelili čeští vojáci vážným incidentům například v létě 2014. Po útoku sebevraha zemřelo tehdy v červenci pět Čechů. Zanedlouho poté byla vystavena útoku i další jednotka českých vojáků, vážně zraněn byl jeden z členů hlídky.