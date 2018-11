Putin promluvil. Rusko-ukrajinský incident nejspíš zosnoval sám Porošenko

Putin se poprvé vyjádřil srážce lodí v Černém moři na investičním fóru v Moskvě. „Je to nepochybně provokace, zorganizovaná nynějším režimem - a domnívám se, že i stávajícím prezidentem - před prezidentskými volbami na Ukrajině v březnu příštího roku,“ řekl.

Podle agentury TASS Putin připomněl, že v předvolebních průzkumech se Porošenko „nalézá kdesi na páté příčce“ a hrozí mu, že se nedostane ani do druhého kola, a tak musí „cosi udělat, aby vyostřil situaci a vytvořil soupeřům, hlavně z řad opozice, nepřekonatelné překážky“.

Ruský prezident také pochválil pohraničníky, že zadržením ukrajinských narušitelů u Kerčského průlivu splnili svou povinnost: „Vojenské lodě vpadly do výsostných vod Ruské federace, neodpovídaly a nebylo jasné, co se chystají udělat. Jak měli pohraničníci jednat? Kdyby jednali jinak, všichni by skončili před soudem.“

Ukrajinská strana rezolutně ale popírá, že by k incidentu došlo v ruských výsostných vodách. Podle ní se srážka stala v mezinárodních vodách.

Rusové zajali dva tucty ukrajinských námořníků, kterým hrozí až šest let vězení. Nyní je na většinu uvalena vazba. Část je zraněna a je nyní v nemocničním ošetření.

Prezident Porošenko v reakci na incident v Kerčském průlivu prosadil výjimečný stav na východě Ukrajiny. Původní návrh počítal s tím, že by tento stav trval na celém území státu 60 dnů, což je maximální hranice povolená zákonem. Prezident ovšem nakonec zkrátil délku výjimečného stavu na polovinu, aby nekolidoval se zahájením kampaně k ukrajinským prezidentským volbám. Ty se uskuteční 31. března 2019.

Kampaň začíná 31. prosince, tedy čtyři dny po předpokládaném konci výjimečného stavu. Právě snahy narušit kampaň a volby dokonce odložit Porošenkovi vyčítala i opozice.

V průzkumech veřejného mínění před prezidentskými volbami zatím vede šéfka opozice, bývalá premiérka Julija Tymošenková. Ta se podle těchto poznatků těší přibližně dvojnásobné podpoře voličů (v rozmezí 14 až 21 procent dotázaných) než nynější šéf státu.

Značná část voličů je však dosud nerozhodnutá. Porošenkovi podpora podle průzkumů veřejného mínění setrvale klesá a nyní se pohybuje kolem devíti procent.



Srážku lodí nicméně jako nepřijatelnou agresi ze strany Ruska odsoudila nejen Ukrajina, ale i státy Evropské unie a NATO. To také Ruskou federaci vyzvalo k propuštění ukrajinských lodí a námořníků.