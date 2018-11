NATO i země Evropské unie kritizují Rusko za konflikt v Kerčském průlivu

„Vyzýváme k umírněnosti a uvolnění napětí,“ uvedla dnes mluvčí NATO Oana Lungescuová. Zdůraznila rovněž, že NATO žádá, aby Rusko „zajistilo neomezený přístup k ukrajinským přístavům v Azovském moři v souladu s mezinárodním právem“.



Generální tajemník NATO také svolal žádost ukrajinského prezidenta Petra Porošenka na pondělní odpoledne do Bruselu mimořádnou schůzku Komise NATO-Ukrajina na úrovní velvyslanců.



Severoatlantická aliance ve svém prohlášení dnes vyzvala Rusko a Ukrajinu ke zdrženlivosti a uvolnění napětí. Obdobně se vyjádřili i vysocí představitelé dalších zemí, jako je Turecko nebo Čína. Ta si přeje, aby Moskva a Kyjev „řešily své spory prostřednictvím dialogu“.



Evropská Unie zvažuje další sankce

Podporu Ukrajina získala také od Evropské Unie, která vyzvala Rusko, aby se v Azovském moři zdrželo dalších provokací a propustilo zadržovaná ukrajinská plavidla i námořníky. Na twitteru to uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten v pondělí o situaci hovořil s prezidentem Porošenkem a dnes se ještě osobně sejde s ukrajinskými diplomaty. „Evropa je dál ve své podpoře Ukrajině jednotná,“ uvedl Tusk.

Mluvčí diplomacie EU Maja Kocijančičová dnes v Bruselu novinářům řekla, že ruské sankce jsou nepřijatelné. „Očekáváme, že Rusko okamžitě propustí lodě i posádky a zajistí, že těm námořníkům, kteří to potřebují, se dostane lékařské pomoci,“ prohlásila.

Podle mluvčí je v současné situaci zásadní, aby všechny strany prokázaly co největší zdrženlivost. Podobně se dnes vyjádřili i zástupci Severoatlantické aliance, která na dnešní odpoledne svolala na žádost Kyjeva mimořádné jednání Komise NATO-Ukrajina.



Česko stojí za EU, k sankcím se připojí

Vývoj v Kerčském průlivu se znepokojením sleduje i Česká republika, která by dala přednost společné evropské reakci, řekl v Bruselu na okraj jednání se svými kolegy z unie ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko by se podle něj připojilo k případným sankcím, pokud by se je EU v návaznosti na nynější incidenty rozhodla uvalit.

Evropská unie už v neděli upozornila, že mezinárodní námořní právo zavazuje Ruskou federaci k okamžitému otevření Kerčského průlivu pro lodní dopravu a udržovat jej otevřený. EU neuznává ani ruskou anexi Krymu v roce 2014 a přikročila v této souvislosti k sankčním opatřením.

Petříček v pondělí v Bruselu upozornil, že Praha nedělní ozbrojené incidenty vnímá velmi citlivě také kvůli blížícím se volbám na Ukrajině. „Pro nás je důležité, aby obě strany deeskalovaly situaci a upustily od porušování mezinárodního práva,“ podotkl Petříček. Rusko podle něj v neděli prokázalo, že mezinárodní právo týkající se svobody navigace v mezinárodních vodách porušovat hodlá, což je podle českého ministra velmi nešťastné.

Ministr dodal, že se plánuje poradit s premiérem Andrejem Babišem, zda debatu o rychle se dramatizujícím napětí mezi Ukrajinou a Ruskem ve vodách okolo okupovaného Krymu nezařadit na program čtvrtečního jednání české vlády.



Rusko kritizuje celá Evropa, nejtvrdší je Polsko

Také Německo a Francie, stejně jako některé další evropské země, vyzvaly Rusko k propuštění ukrajinských lodí a námořníků. Berlín a Paříž také kritizovaly použití síly ze strany Ruska, které podle dosavadních informací kolem incidentu nemělo opodstatnění lodě zadržet.



Na pondělí je shodou okolností do Berlína naplánována schůzka v normandském formátu, tedy mezi Francií, Německem, Ruskem a Ukrajinou na úrovní politických ředitelů ministerstev zahraničí členských zemí. Podle německé diplomacie bude rusko-ukrajinský námořní incident nepochybně předmětem jednání.



„Nedělní incident vyvolává vážné otázky, především ohledně použití vojenské síly ze strany Ruska, pro něž podle doposud známých skutečností nebyl žádný důvod,“ řekl mluvčí německé vlády Steffen Seibert. Obě strany vyzval k zahájení dialogu s cílem vyjasnění případu a uklidnění napětí.

Také podle šéfa německé diplomacie Heika Maase je jakákoli ruská blokáda přístupu do Azovského moře „nepřijatelná“. „Je nutné, aby byla tato blokáda zrušena,“ napsal ministr na twitteru.

„Vyzýváme Rusko k co nejrychlejšímu propuštění ukrajinských vojáků a vrácení zadržených plavidel námořnictva,“ napsalo ve svém prohlášení francouzské ministerstvo zahraničí. „Nic nenaznačuje tomu, že použití síly ze strany Ruska bylo oprávněné,“ dodává se v komuniké.

Reakce Polska, které sousedí s Ruskem i Ukrajinou, byla ještě ostřejší. Poradce polského prezidenta Andrzeje Dudy uvedl, že Západ by měl zvážit další ekonomické sankce proti Rusku. „Společně s našimi spojenci bychom měli zvážit a projednat zpřísnění sankčního režimu vůči Rusku,“ prohlásil Krzysztof Szczerski po Dudově telefonátu s ukrajinským protějškem Porošenkem.

Ukrajinské vojenské lodě s 23 námořníky se snažily proplout z Oděsy do přístavu Mariupol v Azovském moři. Měly namířeno skrz Kerčský průliv, přes který Rusko postavilo most na anektovaný poloostrov Krym. Ukrajina prohlašuje, že lodě respektovaly mezinárodní námořní pravidla. Podle Ruska ale neměly lodě povolení k průjezdu Kerčským průlivem a ohrožovaly běžnou plavbu v oblasti.