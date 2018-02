Čekání na konec putinismu. Mladí Rusové zvedají hlavu a sabotují volby

„Nejsem spokojený s tím, co se v naší zemi děje, kam se ubírá. V televizi nám lžou do očí. Tvrdí, že země prosperuje a mezitím se pomalu propadáme na úroveň zemí třetího světa. Velkou část federálního rozpočtu se rozkrade,“ říká na Puškinově náměstí v centru Moskvy osmnáctiletý Andrej, který stejně jako další stovky lidí poslední lednový víkend vyslyšel výzvu opozičního lídra Alexeje Navalného a šel demonstrovat za bojkot březnových prezidentských voleb.

Projevu svého oblíbeného politika se nedočkal. Policisté Navalného zatkli hned poté, co se objevil na Tverské ulici.

Jeho příznivci demonstrovali ve více než stovce měst po celém Rusku včetně Moskvy a Petrohradu, kde úřady mítinky nepovolily. Policie ale byla oproti dřívějším demonstracím velmi zdrženlivá, měsíc a půl před volbami se žádné masové zatýkání nekonalo (více zde: V desítkách ruských měst se protestovalo, Navalnyj vyhlásil „stávku voličů“).

Mezi demonstranty dominovali mladí lidé a teenageři, někteří z nich dokonce ještě ve věku, kdy ani volit nemohou. Přesto šplhali po kandelábrech a do mrazivého vzduchu vykřikovali, že během voleb hodlají stávkovat.

Jak Putinovi znepříjemnit výhru

Je to totiž především ruská omladina, koho jednačtyřicetiletý Navalnyj oslovuje svými nahrávkami na YouTube, kde ukazuje luxusní sídla ruských politiků. „Viděl jsem Navalného video o nemovitostech Dmitrije Medveděva v hodnotě 71 miliard rublů. Dokázáno to není, ale všechno na to ukazuje,“ připomíná Andrej Navalného nejúspěšnější video o pohádkovém jmění ruského premiéra.

O tom, že si Vladimir Putin bez problému zajistí čtvrté (a podle současné ústavy poslední) funkční období, nepochybuje vůbec nikdo. Prezidentovou hlavní starostí je proto velká volební účast, která by jeho zvolení zajistila dostatečnou legitimitu. Analytici soudí, že poradci v Kremlu chtějí dosáhnout poměru 70/70 - tedy že Putin získá 70 procent hlasů při 70procentní volební účasti.

VIDEO: V Rusku začaly celostátní protesty, Vladivostok už demonstruje

Dostat Rusy k volbám ale může být problém. „Lidé nejsou šťastní, přišli o iluze. To sice nutně neznamená, že se Putina chtějí zbavit, ale chybí tam ten entuziasmus. Režim se volby snaží udělat trochu víc sexy, trochu skutečnější, trochu víc vzrušující,“ uvedl loni v prosinci pro iDNES.cz britský analytik Mark Galeotti a poukazuje na letošní kandidaturu celebrity Xenije Sobčakovové.

Navalnyj, kterému centrální volební komise zakázala kandidovat, cítí, že volební účast může být citlivé místo režimu, a proto vyzývá k bojkotu voleb. „U nás v Rusku je zvláštní volební matematika. Dnes nejde o to, kolik kdo dostane hlasů, ale o volební účast. Ta může ukázat, že budoucí prezident je nelegitimní,“ říká 22letá Alisa, která na moskevskou demonstraci přišla přesvědčovat lidi, aby u voleb dělali dobrovolné pozorovatele.



Osmnáctiletá Sofija říká, že přišla demonstrovat proti uzurpaci moci. „Teď nemám koho volit. Než abych to hodila loutce, jako je Sobčakovová, radši hlasovací lístek zničím, aby nepropadl velikému carovi Putinovi,“ říká dívka s piercingem v nose na demonstraci, na kterou přišlo několik tisíc lidí.

Sofija si posteskne, že na Moskvu je účast na demonstraci malá: „Kéž by přišlo aspoň deset tisíc lidí, ale to se asi nestane. Je zima, lidi jsou zalezlí v pelechu.“ Zklamán je i student Sergej. „Myslím si, že je to neefektivní, přišlo příliš málo lidí. Takovéto akce je třeba dělat, ale když nás bude tak málo, tak se nic nezmění,“ říká mladík, který stejně jako ostatní hodlá prezidentské volby bojkotovat.

„Až Putin odejde, věci se změní“

Ruský režim si je dobře vědom, že Navalnyj se pro řadu teenagerů stal lákavým symbolem vzdoru. Některé školy pořádají pro studenty povinné přednášky proti „extremismu“, na kterých je charismatický opozičník vykreslován jako zrádce a lokaj Američanů.

Několik studentů už bylo kvůli účasti na jeho mítincích vyhozeno ze školy. Kremelští poradci kromě biče zkoušejí i cukr a lákají do služeb režimu populární youtubery. Nutno říci, že zatím nepříliš úspěšně (více zde: Kreml touží po přízni mladých. Koumá, jak zapřáhnout youtubery).



Znalci Ruska se shodují, že hojná účast studentů na protestech ukazuje na fakt, že mladí lidé se chtějí angažovat a hrát ve společnosti aktivní roli. „Řada Rusů se o politiku nezajímá, hodně z nich upřímně podporuje Putina. Ale v Rusku zároveň existuje rostoucí protestní hnutí, které je nepolitické. Jde o ekologické otázky či práva zaměstnanců. Angažují se v tom hlavně mladí lidé,“ říká Mark Galeotti.

Podle něj se dnes řada mladých Rusů domnívá, že se politická situace může změnit. „Když jsem byl v Moskvě, tak mě překvapilo, kolik lidí má pocit, že se éra putinismu chýlí ke konci. Lidé se na veřejnosti baví, kdo bude příští prezident. Sdílejí Navalného videa, chodí na jeho demonstrace, někteří zakládají neziskovky a angažují se v občanské společnosti. Ví, že až Putin odejde, tak se věci změní,“ dodává Galeotti.

Nepříjemná otázka

Podle aktivisty Alexandra Čerkasova v tom hraje roli i fakt, že mladí nejsou zatížení minulostí. „Představte si prvních deset putinovských let. Lidé tady normálně žili, pak vypukly protesty v roce 2012 a o politiku se začali zajímat i ti, kteří k ní do té doby neměli žádný vztah. Vynořila se nepříjemná otázka: Co jsme dělali posledních deset let? Mladí lidé, kteří za tyto roky nejsou odpovědní, tuhle otázku položili svým rodičům. A to je dobře,“ uvedl pro iDNES.cz jeden z hlavních představitelů organizace na ochranu lidských práv Memorial.

Vladimir Putin je u moci osmnáct let a ještě minimálně čtyři roky si ji udrží. „Je mi 28 let a většinu mého života vládne Putin. To stačí, už mě to nebaví. Je třeba, aby přišel někdo jiný,“ gestikuluje kousek od bronzového Puškina Sergej, který má na kabátě Navalného odznáček.

„Cílem Navalného je probudit občany, aby začali myslet sami. Nemůžete se jen koukat na televizi a čekat, co vám řeknou. Dokud nepřišel on, tak takovéhle mítinky nebyly. Všichni mlčeli, seděli doma, bavili se jen mezi sebou v kuchyni. Dneska jsou ochotni vyjít ven a projevit své stanovisko,“ dodává mladý sabotér blížícího se Putinova volebního vítězství.