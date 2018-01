V Rusku začaly celostátní protesty, Navalnyj vyhlásil „stávku voličů“

„V centru Moskvy je od rána znatelná posílená přítomnost policie. V ulicích kolem Tverské ulice jsou zaparkovány policejní autobusy a v mrazu přešlapují desítky uniformovaných mužů a žen,“ hlásí redaktor iDNES.cz Adam Hájek, který je na místě.

Ruští policisté v sobotu ráno vtrhli do kanceláře Fondu boje proti korupci (FBK) . Policisté podle mluvčí fondu vylomili dveře a zadrželi několik Navalného spolupracovníků. Své počínání vysvětlovali telefonátem, že se v kanceláři nachází bomba a že budovu musejí vyklidit a prohledat.

Policisté podle serveru Newsru.com vtrhli i do studia, odkud Navalného spolupracovníci zajišťovali přímý přenos z demonstrací z desítek měst v různých regionech Ruska.

„Koukejte, oni přesně vědí, kde je bomba! V žádné prázdné kanceláři FBK, ale právě ve studiu. Nejspíše přímo v kameře, kterou musejí okamžitě vypnout,“ ironicky prohlásil jeden ze spolupracovníků fondu Georgij Alburov. Policisté prý zareagovali poznámkou, že tam bombu strčil nejspíše vedoucí studia. Pak odvezli vedoucího, režiséra, právníka a také manažera studia.

VIDEO: Policie hlídá vstup do Navalného kanceláře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dosud policie po celé zemi pozatýkala asi třicet Navalného stoupenců. Demonstrovalo se například i v Jakutsku, kde nyní panují 45stupňové mrazy. V sibiřském Kemerovu, kde protest úřady nepovolily, policisté zadrželi koordinátorku akce a čtrnáct demonstrantů.

Odmítněte uznat tyto volby, vyzývá Navalnyj

Navalným vyhlášená „Stávka voličů“ se odehraje ve více než 90 městech napříč Ruskem od Vladivostoku po Kaliningrad. Organizátoři tvrdí, že k většině mítinků dostali svolení, v Moskvě a Petrohradě se ale s úřady nedohodli. Moskevská radnice jim postupně nabídla tři místa na předměstí, Navalného tým ale trval na Tverské ulici v centru města.

„Stejně jako vy dobře víme, že Putin si 18. března zajistí zvolení a prohlásí, že bude u moci dalších šest let. Víme to, ale nemůžeme se s tím smířit,“ řekl Navalnyj na videu, kterým tento týden oslovil své příznivce.

„Je třeba něco dělat. Odmítněte uznat tyto volby, aktivně je bojkotujte, zúčastněte se stávky voličů a především jděte do ulic,“ agitoval.

Jasným favoritem voleb je současný prezident Vladimir Putin, podle průzkumů by mohl dostat asi 70 procent hlasů. Odborníci se shodují, že jediným otazníkem zůstává volební účast. Pokud by Rusové nedorazili k urnám v dostatečném množství, nemusel by Putinův vstup do dalšího funkčního období být příliš přesvědčivý.

Navalnyj v prezidentských volbách kandidovat nemůže kvůli pětileté podmínce za údajnou zpronevěru v podniku Kirovles. Jednačtyřicetiletý politik, který se proslavil odhalováním korupčních schémat v nejvyšších kruzích ruské politiky, rozsudek odmítá jako politicky motivovaný.

Jeho tým se v posledních týdnech těší zesílené pozornosti policie. Kanceláře nejviditelnějšího opozičního politika jsou cílem razií, při kterých policie zabavuje letáky vyzývající k bojkotu voleb i kancelářskou techniku. V pondělí navíc soud nařídil likvidaci fondu Páté roční období, který financuje Navalného volební štáb.