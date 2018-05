S misí v Afghánistánu může vládě pomoci ODS, když komunisté vydírají

„Andrej Babiš si musí uvědomit, že čím víc bude vycházet vstříc komunistům, tím více budou zvyšovat svoje požadavky. ODS byla již ve výboru pro obranu a bezpečnost připravena podpořit navýšení naší mise v Afghánistánu kvůli plnění spojeneckých závazků, ale usilovali jsme o to, aby se o této misi hlasovalo zvlášť. Znovu to budeme chtít při jednání Sněmovny,“ řekl iDNES.cz Stanjura.

Zdůraznil, že občanští demokraté vždy podporovali plnění závazků České republiky v rámci Severoatlantické aliance a zachovají se tak i tentokrát, navzdory tomu, že se Babiš zapletl s komunisty. V případě dalších misí podle Stanjury není třeba spěchat a je možné o nich rozhodnout, až bude jasné, jaká bude v zemi vláda s důvěrou. ODS má 25 hlasů a spolu s ní by ANO mělo při hlasování většinu 103 poslanců, takže by se o vydírání komunisty nemuselo vůbec starat.

Ještě letos by mělo v případě schválení návrhu odjet do Afghánistánu až o 140 vojáků více. Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám. Nově by se měli vydat do provincie Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí zúčastnilo 806 českých vojáků. Vedle Afghánistánu, Mali a Iráku působí třeba na Golanech, Sinaji či v Kosovu. Podle návrhu by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191. V roce 2020 by v misích mohlo podle návrhu ministerstva obrany působit 1096 českých vojáků.

Podle Bělobrádka nemohou být čeští vojáci rukojmími

„Mohu říci, že my určitě budeme podporovat navýšení vojáků,“ uvedl předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Potvrdil to i šéf poslanců hnutí Jan Farský. Problémem je, že poslanců STAN je jen šest, takže jen ti by premiérovi k zažehnání ostudy před spojenci nestačili.

„Mně se vůbec nelíbí myšlenka, že by naši vojáci měli být rukojmím vyjednávání o vládě,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. O misích by se podle něj mělo hlasovat až poté, co bude jasné, které strany se budou podílet na formování nové vlády s důvěrou.

Důvod ke spěchu s hlasováním o navyšování počtu českých vojáků nevidí ani místopředseda klubu Pirátů Jan Lipavský. Šéf strany Ivan Bartoš uvedl, že je pacifista, takže s vojenskými misemi má problém obecně.

„Vláda Andreje Babiše, která nemá důvěru, by neměla rozhodovat o vojenských misích. My bychom chtěli, aby tady nejprve vznikla stabilní vláda, a ve chvíli, kdy tato vláda od koaličního partnera nebude mít podporu na zahraniční mise, tak my se rozhodneme, jestli ty hlasy poskytneme, nebo ne,“ řekl v pondělí předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.



„Pokud by to zůstalo součástí vládního prohlášení, tak by nebyla podpora KSČM možná,“ řekl v sobotu předseda komunistů Vojtěch Filip o posilování zahraničních misí. Návrh programového prohlášení vlády nyní obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce.



Babiš v pondělí při návštěvě Ústeckého kraje uvedl, že se kvůli tom chce s Filipem sejít. „Samozřejmě KSČM o tom mluvila v minulosti, ale nevnímali jsme to až tak, jak to teď vypadá jako nějaký zásadní problém,“ řekl premiér.

Ministryně obrany navštívila koncem ledna vojáky v Afghánistánu: