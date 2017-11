Do vlády má Babiš už i ministra průmyslu, nestraníka. Jednal s ODS

Babiš zopakoval, že trvá na tom, aby v čele Sněmovny byl Radek Vondráček. Připomněl, že před čtyřmi lety ODS neměla výhrady k tomu, aby Sněmovnu vedl Jan Hamáček z ČSSD, která tehdy volby vyhrála. ODS se snaží najít podporu pro svého šéfa Petra Fialu, a tak se nejprve sešla s Okamurou a poté s Babišem.

Šéf ANO a pravděpodobný budoucí premiér po jednání s občanskými demokraty také řekl, že nerozumí návrhu SPD na to, aby byl předseda Sněmovny převolen v případě, že by docházelo k nestandardním krokům při sestavování vlády.

„Je tady možnost, aby byl předseda Sněmovny převolen v případě, že by docházelo k nějakým nestandardním krokům, kdyby tady měla delší dobu vládnout vláda bez důvěry a docházelo by ke krokům na hranici ústavnosti,“ řekl totiž Okamura, který také ještě odpoledne zamíří na jednání s ANO.

ODS, která nechce v čele Sněmovny zástupce ANO Radka Vondráčka, upozorňovala při jednání s Okamurou na význam šéfa dolní komory parlamentu při případném třetím pokusu o sestavení vlády.

Okamura řekl, že si je vědom rizika, kdyby měla delší dobu bez podpory většiny Sněmovny vládnout Babišova menšinová vláda. „Není ideální, aby tady vládla vláda, která nedostala ani třetinu hlasů občanů a měla pravomoci měnit vedení policie, státního zastupitelství, měla vliv na všechny represivní orgány, přitom tady nebyl většinový mandát od občanů,“ řekl šéf SPD.

Zatím trvá na tom, že vítězná strana ve volbách - hnutí ANO - by měla mít předsedu Sněmovny a další strany v pořadí, včetně SPD, by měly být zastoupení na úrovni místopředsedy. To hraje do karet Vondráčkovi a proti Fialovi. ANO má 78 poslanců, SPD 22 a zvolit zástupce Babišova hnutí do čela Sněmovny chtějí i Piráti.