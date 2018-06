Horlivá obhájkyně Babiše a investorka z televize. Kdo jsou nové tváře vlády

1 Taťána Malá – ministerstvo spravedlnosti

Taťána Malá je absolventka Mendelovy univerzity v Brně a Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Právní vzdělání má tedy ze Slovenska. Ačkoli Česká advokátní komora měla původně vůči absolventům výhrady a nechtěla je uznávat coby soudce, právníky či koncipienty, podle mluvčí oborové asociace Ivy Chaloupkové se to týkalo pouze studentů Panevropské vysoké školy na území České republiky.

Taťána Malá (ANO)

Studenti slovenských poboček jsou bráni jako absolventi zahraničního práva a mohou být zapsáni mezi koncipienty. Záleží to prý však na individuálním zvážení žádosti, především na tom, zda si dotyčný doplní znalost českého práva.

Malá se proslavila zejména jako horlivá zastánkyně stranického šéfa Babiše v kauze Čapí hnízdo. „O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ řekla jako místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru v rozhovoru pro server Info.cz letos v lednu.

Odborníkům také vadilo, že je ve střetu zájmů ve chvíli, kdy společně s manželem vlastnila firmu napojenou na insolvence. Minulý týden však nechala svůj podíl přepsat na manžela.

2 Lubomír Metnar – ministerstvo obrany

Lubomír Metnar se přesune z vnitra na obranu. K vnitru má přitom vzhledem ke svému životopisu blíž. Metnar pracoval u policie již od roku 1988, kdy nastoupil do pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti. Zpětně na svoji minulost nerad vzpomíná. Deníku sdělil, že doufá, že 24 let práce u policie vyvážilo těch několik měsíců z roku 1988.

Lubomír Metnar na tiskové konferenci k odvolání ředitele civilní rozvědky Jiřího Šaška. (17. května 2018)

Po revoluci zůstal Metnar v uniformě muže zákona. Od roku 1992 pracoval u severomoravské kriminálky, kde vyšetřoval nejzávažnější trestnou činnost. Mimo jiné se podílel na odhalení pachatelů rasově motivovaného žhářského útoku ve Vítkově, při němž byla v dubnu 2009 těžce popálena malá dívka.

Po odchodu od policie v roce 2011 nastoupil jako bezpečnostní manažer do společnosti Vítkovice, v červenci 2013 si jej ministr Rusnokovy vlády Martin Pecina přivedl na ministerstvo vnitra jako náměstka pro vnitřní bezpečnost.

Pecinův nástupce Milan Chovanec (ČSSD) později svěřil Metnarovi sekci ekonomiky a provozu úřadu. Z ministerstva odešel v červenci 2014, vrátil se zpátky do Vítkovic, kde byl až do jmenování ministrem šéfem bezpečnosti; v minulosti mimo jiné zasedal v dozorčí radě mateřské společnosti Vítkovice a v dozorčí radě firmy Vítkovice Heavy Machinery.

Na vnitro se vrátil loni v prosinci, a rovnou usedl do ministerského křesla. Ministerstvo vnitra pod Metnarovým vedením provedlo řadu personálních změn, Metnar například odvolal generálního ředitele České pošty Martina Elkána, vláda na jeho návrh zprostila funkce ředitele civilní rozvědky (ÚZSI) Jiřího Šaška.

Už ke konci května odešel ředitel pražské policie Miloš Trojánek, přesunul se na pozici krajského policejního ředitele na Vysočině. Trojánek se v minulosti opakovaně zastal podřízeného, který vyšetřuje kauzu Čapího hnízda, v níž je obviněn Babiš. Babišova vláda v demisi také schválila budoucí odchod Tomáše Tuhého z funkce policejního prezidenta na post velvyslance v Bratislavě.

3 Marta Nováková – ministerstvo průmyslu a obchodu

Marta Nováková je podnikatelka a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu, druhého největšího zaměstnavatelského svazu v Česku. Absolventka Vysoké školy báňské v Ostravě v roce 1979 začala pracovat v ostravském obchodním domě Prior, kde se postupně vypracovala až na náměstkyni.

Ministryní průmyslu za ANO v nové vládě bude podle ČT podnikatelka a šéfka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková (na snímku z 3. června 2014). Nahradí Tomáše Hünera.

V roce 1991 se podílela na založení společnosti Sluno Corporation, od roku 1998 je majitelkou a předsedkyní představenstva IT firmy U&Sluno a od roku 2013 ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet. V roce 2016 byla vyhlášena Manažerkou roku.

Nováková je rovněž členkou představenstva a viceprezidentkou Hospodářské komory ČR. Televizní diváci ji mohou znát z pořadu České televize Den D, v němž vystupovala v roli investora.

Nováková, která má v chystané koaliční vládě s ČSSD vystřídat ve funkci ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera (za ANO), považuje za své priority omezení byrokracie pro podnikatele, rozhodnutí o dostavbě jaderných bloků či posílení oblasti služeb a obchodu. Na ministerstvu chce vytvořit sekci pro služby a maloobchod. Podnikatelské svazy i odborníci v energetice její nominaci uvítali. Oceňují, že do čela resortu přichází člověk z byznysu.