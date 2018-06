O nabídce vést spravedlnost bych uvažovala, říká poslankyně Malá

Malá je ve Sněmovně místopředsedkyní mandátového a imunitního výboru a členkou ústavně právního výboru. Upozornila na sebe v lednu, když řekla, že by se řešení kauzy Čapí hnízdo, ve které je Babiš obviněn, mohlo posunout a soudy by mohly rozhodovat až v dalším volebním období, kdy již šéf ANO nebude v politice.

Píše se také o jejím možném střetu zájmů. Její muž pracuje jako insolvenční správce v Brně a zároveň podniká v oblasti mikropůjček, je jednatelem a spoluvlastníkem společnosti Swisscredit. Malá společně s manželem vlastní i firmu All 4 Law, která získala jednoprocentní podíl ve firmě OK Insolvence. Malý pak má ve společnosti ještě další 24procentní podíl.

V čele ministerstva spravedlnosti končí Robert Pelikán a jako o dalších jménech jeho možných nástupců se kromě Malé mluví o náměstcích Jeronýmu Tejcovi či Petru Mlsnovi.

Babiš popřel, že by nabídku vést průmysl dostala Rudyšarová

Babiš popřel, že by nabídku vést ministerstvo průmyslu dostala šéfka Svazu obchodu a cestovního ruchu Alexandra Rudyšarová.

Jméno bývalé šéfky Czechinvestu a někdejší náměstkyně na průmyslu vnesli před časem do hry komunisté. MF DNES o tom, že by mohla být ve hře, psala již v únoru, a o Rudyšarové se začalo spekulovat i na sociálních sítích. „Příchod Koníčka na MPO padl, tak prej Hrad nasazuje do hry bejvalou šéfku CzechInvestu Alexandru Rudyšarovou,“ napsal poradce šéfa ODS František Cerha.

„Není to pravda,“ odvětil premiér na dotaz iDNES.cz, zda od něj dostala Rudyšarová nabídku. Už v neděli po setkání s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že ministrem průmyslu nebude František Koníček. Nyní je ministrem Tomáš Hüner.