Vláda schválila demisi. Prezident ji od Babiše přijme do konce týdne

„Vláda odsouhlasila demisi a já požádám o termín u pana prezidenta, abych mu ji předal osobně,“ uvedl Babiš.

Prezident Miloš Zeman chce demisi přijmout do konce pracovního týdne. Podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka nyní Hrad domlouvá podrobnosti. Mluvčí Úřadu vlády Barbora Peterová na Twitteru uvedla, že ze Strakovy akademie na Hrad se Babiš vydá v řádu dnů.

Menšinová vláda hnutí ANO v úterý ve sněmovně nezískala důvěru. Hlasovalo pro ni pouze 78 poslanců z řad hnutí ANO (více zde).

Kabinet se ve středu sešel už v 6:30, aby projednal svou demisi. Premiér Babiš už minulý týden avizoval, že pokud vláda v úterý ve Sněmovně důvěru nedostane, podá demisi hned na svém následujícím zasedání ve středu.

Přesto chtějí ministři dál úřadovat. Budou probírat například priority evropské agendy. Na programu mají také zákon o znalcích, novelu insolvenčního zákona, poslanecký návrh ústavního zákona o celostátním referendu a mnoho dalších.

Očekává se, že prezident pověří skládáním nového kabinetu opět Andrej Babiše, vítěze voleb. Ovšem tentokrát ho podle svých slov jmenuje, až získá podporu většiny Sněmovny a dá vyjednávacím stranám více času na domluvu. Jednání s parlamentními stranami by měla začít ještě ve středu. „Vypadá to, že sociální demokracie s námi chce jednat,“ uvedl Babiš.

„Co se týká dnešní vlády, důležitý byl návrh ohledně celostátního referenda. My jsme zaujali neutrální stanovisko,“ uvedl Babiš.

VIDEO: ČSSD a hnutí ANO budou o případné vládní spolupráci vyjednávat ve středu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česko se nepřidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší

Vláda ve středu rozhodla, že se Česko nepřidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce. Připojení navrhovalo ministerstvo práce a průmyslu.

Vláda v demisi To, že je vláda v demisi, podle politologa Josefa Mlejnka v praxi nic neznamená. Z hlediska ústavy je totiž i v demisi plnohodnotnou vládou.

„Velký problém české ústavy je, že nerozlišuje vládu v demisi od vlády, která důvěru má. Formálně tam není žádný rozdíl,“ říká Mlejnek.

Argumenty, které zaznívají od politiků, že by vláda v demisi neměla činit nezvratné kroky, je podle něj apel na dodržování nepsaných zákonitostí.

„Vláda se rozhodla, že se Česká republika nepřipojí k žalobě Polska proti rozhodnutí týkajících se dostupných technik pro lepší spalovací zařízení. Znamená to, že se nepřipojíme ke snaze o to tyto limity zmírnit, žaloba podle nás nemá naději na úspěch,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Rozhodnutí vlády potěšilo aktivisty, kteří proti připojení k žalobě v úterý protestovali tím, že vylezli na balkón ministerstva průmyslu a obchodu.

„Oceňujeme, že vláda dala přednost ochraně zdraví občanů a čistému vzduchu před zisky Křetínského, Tykače a ČEZu. Doufáme, že pan ministr Hüner se z této zkušenosti poučí a příště se podobných velmi špatných nápadů zdrží,“ uvedl Jan Rovenský z Greenpeace.

Vláda schválila oddlužovací novelu

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) sdělil, že vláda schválila jeho návrh na oddlužovací novelu.

„Slibujeme si od toho, že lidé, kteří jsou motivovaní a chtějí se vrátit do normální ekonomiky, budou mít tu možnost. Místo toho, abychom jim posílali dávky, oni budou posílat státu daně. Není to dluhová amnestie, je to nabídka, aby zadlužený člověk sedm let odevzdával všechen svůj majetek svým věřitelům a pokud to udělá, smaže se mu zbytek dluhu, který po sedmi letech zůstane,“ vysvětlil Pelikán.

Nový jednací řád

Vláda schválila také nový jednací řád pro své fungování a zasedání, kterým se kabinet začne řídit od začátku února. Podle ministerstva spravedlnosti je hlavním účelem změn zefektivnění a zrychlení projednávání materiálů předložených vládě.

Novinářům to po jednání kabinetu řekl Babiš a současně označil předchozí kritiku změn aktuálního textu jednacího řádu za bublinu či dezinformace. Z textu podle něj nakonec vypadlo i ustanovení, podle kterého měl premiér v poslední instanci řešit spory mezi ministry, aby se předešlo rozporům při samotném zasedání.

Novelu po jejím předložení do připomínkového řízení kritizovaly některé politické strany. Piráti a Starostové upozorňovali zejména na zvažované zrušení záznamu o tom, jak o návrzích hlasovali jednotliví ministři. Ustanovení, které by podle kritiků znemožnilo určit osoby odpovědné za kroky vlády, z konečného návrhu zmizelo.

Proti původnímu návrhu Pelikána vypadla kvůli námitkám úřadu vlády či Českého statistického úřadu (ČSÚ) také úprava, která rušila účast státního tajemníka pro evropské záležitosti a šéfa ČSÚ na vládě. Zmizet by mělo naopak dosavadní ustanovení o účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo spravedlnosti to zdůvodňuje tím, že úprava je duplicitní, protože šéf NKÚ má zaručen přístup přímo v zákoně.

„Co se týká NKÚ, tam se nic nemění. Předseda NKÚ sám řekl, že tam nechce být, protože je tam ze zákona,“ řekl dnes novinářům Babiš. Tajemník pro EU se bude účastnit všech bodů, které se unie týkají. „To byly vlastně zase dezinformace, bublina, která měla strašit, že něco chceme řešit nějak jinak,“ uvedl Babiš. Návrh podle něj má urychlit procesy na vládě, ale de facto se nic nezměnilo.

Některé strany kritizovaly i záměr, aby premiér byl poslední instancí sporů ministrů u jednotlivých materiálů s tím, že předseda má ostatní členy koordinovat, nikoliv direktivně řídit. Podle ministerstva měla úprava, kdy po postupném jednání náměstků a ministrů má rozpor vyřešit schůzka ministrů s premiérem, zefektivnit jednání vlády a předejít situacím, kdy jde materiál na jednání kabinetu s rozpory. „Nakonec jsme tam ani nedali, že premiér řeší nějaké rozpory,“ konstatoval Babiš.

Ambicí změn má být to, aby zejména nelegislativní materiály procházely připomínkovým řízením jen na úřadech, kterých se nějak týkají. „Účelem není zakázat se vyjádřit, ale spíš připomínkové řízení učinit více pružným,“ uváděl návrh. Omezit by se také mělo množství materiálů, o kterých se vláda neusnáší a projednává je pro informaci.

Zrušit se má také povinnost zařazovat do materiálů tiskovou zprávu. Pelikánův úřad ji označuje za nadbytečnou. Mezi vypracováním tiskové zprávy a schválením materiálu uplynou často i víc než dva měsíce, takže tisková zpráva je často neaktuální či matoucí, protože materiály doznají podstatných změn, tvrdí resort. Nová úprava také preferuje elektronickou distribuci materiálů proti listinné.

V devět hodin začala šestá schůze jednání Poslanecké sněmovny.