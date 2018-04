Tady je Viktor doma. Na Orbánově mítinku došlo i na Trianon a slzy

Ostré jarní slunce ulpívá na věži barokního kostela, ve stínu je však ještě zima. Na náměstí před radnicí v Székesfehérváru se nedá hnout. Asi pět tisíc lidí čeká na poslední předvolební mítink Viktora Orbána před nedělními parlamentními volbami, které podle všeobecného očekávání opět vyhraje.

Maďarský premiér je ve stotisícovém městě ležícím západně od Budapešti jako doma - právě zde chodil na střední školu a jeho strana Fidesz se tu těší mimořádné oblibě.

„Toto je typické křesťanské město, lidé si tu myslí to samé, co říká Fidesz,“ říká asi padesátiletá učitelka Eva. „My jsme katolická rodina, takže pro nás bylo uplynulých osm let dobrých. A když budou další čtyři roky stejné, poděkujeme za to Bohu,“ dodává učitelka místní základní školy.

Fidesz bude volit i čtyřicátnice Bernadett, která s kamarádkou přijela z nedalekého Veszprému. „Všechno je dnes lepší. Turismus je na tom lépe, ekonomika je na tom lépe. Vláda dává hodně peněz lidem, které mají více než dvě děti, takže je pro ně snazší postavit si dům a vychovat děti,“ hodnotí dosavadních osm let Orbánovy vlády asistentka v základní škole.

Oceňuje i tvrdý Orbánův tvrdý postoj vůči uprchlíkům. „Jsem za to ráda. Byla jsem v Egyptě a Tunisku, takže jsem se s Araby setkala. Nemám s nimi žádný problém, ale ženy tam musí žít podle velmi přísných pravidel. V jejich očích ženy nic neznamenají. Takže si myslím, že je lepší, když zůstanou tam, kde jsou,“ myslí si žena s ohnivě rudou hřívou.

Slzavá vzpomínka

To už se náměstím začínají ozývat zvuky maďarské hymny. Mítink začíná. Na začátku řeční starosta místní kandidát Fideszu a starosta, projevy střídají vlastenecké písně. Když dojde na song o Trianonské smlouvě oplakávající „pět milionů ztracených Maďarů“, dav se dojatě přidá. Sedmnáctiletá studentka místního katolického gymnázia, která stojí vedle mě, nemůže zadržet slzy.

Spíš než stranický mítink je to demonstrace národní identity. Oranžové cedule s logem Fideszu jen tu a tam prosvítají v záplavě maďarských vlajek. Sem tam je vidět i modro-zlatá zástava rumunských Maďarů, jedna žena nese ceduli naznačující, že přijela ze slovenského Komárna. Orbán se na maďarskou diasporu hodně spoléhá, už před osmi lety se postaral o to, aby mohla volit.

Premiéra vítá hromový potlesk. „Postavili jsme zeď, ubránili jsme jižní hranici… Migrace je jako rez, která by pomalu ale jistě Maďarsko rozložila,“ řeční Orbán, který v kampani zaujal roli zachránce maďarské křesťanské identity před hordami muslimských nájezdníků a pikli George Sorose.

Není to jen o Maďarsku

Na Západě se tato strategie nelíbí, doma však evidentně funguje. Fidesz od začátku migrační krize posílil, ve volbách by měl získat 45 až 50 procent. Teď jde hlavně o to, jestli opět sestaví jednobarevnou vládu. „V neděli opět vyhrajeme, stejně jako jsme v minulosti vyhráli bitvy, které byly podle mnohý předem ztracené,“ agituje Orbán ve městě, které sloužilo jako sídlo prvních maďarských králů.

Kdo umí jazyk, mizí pryč Téměř půlka mladých Maďarů zvažuje emigraci

K neochvějným příznivcům premiéra patří i čtyřicátník Balász a o dvacet let starší Jánosz. Pochvalují si, že země je na tom dnes ekonomicky i kulturně lépe než za socialistů, oceňují i tvrdý postup vlády během migrační krize. „Není to jen o Maďarsku. Masová imigrace může být tragédií pro evropskou budoucnost. Hlavně migrace z islámských zemí,“ myslí si Jánosz.

Miliardová kampaň proti Sorosovi v jeho očích není neopodstatněná. „Sponzoruje opozici, v Bruselu a USA má velkou moc. Z Ameriky rozhodoval, co se stane v Kyjevě. My se přece také nemícháme do toho, co se děje v Americe,“ odtuší a spolu se svým kamarádem mizí ke stánku se suvenýry v maďarských národních barvách.