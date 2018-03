Policie zveřejnila video nehody samořízeného auta, při níž zemřela žena

Policie uveřejnila dvě videa. První ukazuje samotnou nehodu, druhé video pak zachycuje interiér auta a reakci řidičky, která seděla v autě pro případ, že by bylo nutné náhle zasáhnout do řízení.

Druhé video ukázalo, že 44letá řidička Rafaela Vasquezová nedávala v okamžiku nehody pozor na to, co se děje na silnici, ale koukala se pod sebe do interiéru vozidla.

Policie uvedla, že nehodu pravděpodobně nezavinilo automatické ovládání vozidla. „Je zcela zřejmé, že by bylo těžké zabránit této nehodě v jakémkoli módu řízení,“ řekla listu San Francisco Chronicle policejní náčelnice z města Tempe Sylvia Moirová (více o reakcích policie si můžete přečíst zde).

„Řidička vypověděla, že to bylo jako blesk, když žena před vůz vstoupila,“ uvedla policistka a zveřejněné video dává Vasquezové za pravdu. Chodkyně s kolem opravdu byla vidět až na poslední chvíli, navíc byla v tmavém oblečení.

Nehoda, která se stala z neděle na pondělí, je vůbec první veřejně známý případ, kdy autonomní auto usmrtilo chodce. Vzbudil obavy o plánované uvedení těchto vozů do ostrého provozu v USA. Podle policie to však patrně nebyla chyba automatického ovládaní vozidla, ve kterém seděl řidič pro případ náhlé nutnosti zasáhnout do řízení.

Nicméně arizonské úřady nevidí v havárii důvod, proč zpřísňovat podmínky pro testovací provoz samořízených vozidel. Regulace je podle nich dostačující. „Domníváme se, že v tuto chvíli máme dostatečné zákony regulující provoz samořízených vozů,“ řekl v pondělí mluvčí arizonského ministerstva dopravy Kevin Biesty.