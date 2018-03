Střetu samořízeného vozu s chodcem by nezabránil ani řidič, tvrdí policie

8:28 , aktualizováno 8:28

Chodkyně, která v noci na pondělí zemřela v Arizoně po střetu se samořízeným vozem firmy Uber, autu náhle vstoupila do cesty. Tvrdí to policie poté, co analyzovala videozáznam nehody. Arizonské úřady nevidí v havárii důvod, proč zpřísňovat podmínky pro testovací provoz vozidel ovládaných autopilotem.