VIDEO: Londýn i New York pod vodou. Vědci varují před oteplováním Země

List The Guardian vycházel při své analýze z dat neziskové organizace Climate Central. Její pracovníci vymodelovali, jak by stoupla hladina moří a oceánů při vzrůstu průměrné globální teploty o dva až čtyři stupně Celsia. Před takovým růstem varuje ve svých předpovědích klimatický panel OSN.

Pod vodou by se podle výpočtů ocitla Šanghaj, Alexandrie, Osaka, New York, Londýn či třetina jižní Floridy (porovnání před a po vzestupu hladiny u vybraných měst najdete zde). Záplavy by z domovů vyhnaly stovky milionů lidí. V některých oblastech by hladina vystoupala až o dva metry. Růst hladiny by pochopitelně nastal rovněž při nižším oteplování, nebyl by však tak výrazný.

Globální oteplování může výrazně zredukovat dodržování takzvané pařížské dohody (více o dohodě se dočtete zde). Ta má nahradit dosavadní Kjótský protokol z roku 1997. Podle nové dohody má být oteplování udrženo pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Kritické je zejména omezení emisí skleníkových plynů.

Klimatická konference v Německu

Globálním oteplováním se bude zabývat také aktuálně probíhající světová konference o klimatu v západoněmeckém Bonnu. Zvláštní pozornost bude upřena na Spojené státy, které se od této dohody rozhodly odstoupit. Pařížskou dohodu o klimatu v roce 2015 podepsalo 195 zemí.

Od bonnské konference se nečekají žádné přelomové kroky nebo dohody. Soustředit by se měla především na hledání společných pravidel, která umožní srovnávat klimatické cíle jednotlivých zemí a jejich plnění.

Oficiálním pořadatelem summitu je tichomořské Fidži, které ale pro uspořádání konference, jíž se zúčastní na 25 000 hostů ze 197 zemí světa, nemá dostatečnou infrastrukturu. Proto se uskuteční v Německu. I pro spolkovou republiku je konference největší, která se kdy na jejím území uskutečnila.