Britové dovážejí do Saúdské Arábie stále více zbraní, navzdory válce v Jemenu

Z analýzy organizace Campaign Against the Arms Trade (CAAT), kterou zveřejnil server The Independent, vyplývá, že za dva roky ozbrojeného konfliktu v Jemenu Británie dodala Saúdské Arábii zbraně a armádní techniku v hodnotě 4,6 miliardy liber. Největší nárůst se týká zbraní, na jejichž export je nutná takzvaná licence ML4.

Thatcherová a Saúdové Zbraňový byznys mezi Velkou Británií a Saúdskou Arábií prosperoval už za vlády Margareth Thatcherové. Interní dokumenty zveřejněné v roce 2015 ukazují, že se tehdejší britská premiérka osobně angažovala při dojednávání kontraktů na dodávky zbraní v hodnotě 43 miliard liber. Zakázka se týkala zejména letounů Panavia Tornado a BAE Hawk (více o zakázce se dočtete zde).

Do této kategorie se řadí pokročilé raketové systémy i moderní stíhací letouny. Objem zakázek tohoto druhu armádního vybavení měl před válkou zanedbatelnou hodnotu 33 milionů liber. Během bojů se však vyšplhal na závratných 1,9 miliardy liber. Do Saúdské Arábie proudí například rakety Brimstone, Storm Shadow či PGM 500 Hakim. Nárůst lze pozorovat také u dodávek bojových letounů Eurofighter.

Export roste navzdory tomu, že v loňském roce dvojice britských parlamentních komisí požadovala zastavení všech saúdských zakázek (více o snahách komisí se dočtete zde).

Prosperující obchodní vztahy Saúdů a Velké Británie podporuje i premiérka Theresa Mayová, která se od nástupu do úřadu snaží posílit spojenectví s arabskými zeměmi. Dlouhodobě řeší dilema, zda zveřejnit interní zprávu o financování extremistických buněk v Británii. Dokument je v přípravě od roku 2015. Zákulisní hlasy tvrdí, že jeho publikaci brání hojné zmínky o Saúdské Arábii, která financuje radikální muslimské spolky v Británii (více o kauze zde).

Britské zbraně zabíjejí civilisty v Jemenu

„Vláda urychluje prodej armádního vybavení, které jen zhoršuje situaci v Jemenu. Politici by měli být opatrní při udělování licencí na prodej zbraní, místo toho jich vydávají stále víc a víc,“ popisuje ředitel CAAT Tom Barns. Budování těsnějších obchodních vztahů se Saúdskou Arábií podpořil i bývalý ministr obrany Michael Fallon.

Organizace CAAT se snažila napadnout legálnost prodeje zbraní Saúdům u britského vrchního soudu. Ten však rozhodl, že dodávkám zbraní v podstatě nic nebrání. „Neexistují jasné důkazy, že tyto zbraně způsobily porušení mezinárodního humanitárního práva,“ stojí v odůvodnění soudu. CAAT se hodlá proti rozsudku odvolat.

Podle jemenské pracovnice Human Rights Watch Kristine Beckerleové však existuje celá řada důkazů, že britské zbraně v Jemenu zabily stovky civilistů. „Velká Británie neustále opakuje, jak je znepokojena humanitární situací v Jemenu. Sama se přitom ani nesnaží vyvinout tlak na Saúdskou Arábii,“ tvrdí Beckerleová. Londýn se podle ní neustále odvolává na zjištění saúdských úřadů, podle kterých v Jemenu nedochází k porušování lidských práv.

Válka, hlad a epidemie cholery

Jemen sužuje od roku 2014 konflikt, v němž proti sobě bojují menšinoví šíitští Hútíové, podporovaní šíitským Íránem, a vláda prezidenta Abdara Rabbúa Mansúra Hádího, které pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si již vyžádala více než deset tisíc životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domovy.

Azyl pro zadržené prince? Saúdská Arábie v posledních dnech žije skandálem okolo protikorupčních čistek. Ty vyústily v zadržení jedenácti princů a několika desítek současných i bývalých ministrů. Obětí se stal i jeden z nejbohatších lidí v arabském světě, princ Valíd bin Talál. Zadržen byl také mocný šéf saúdské Národní gardy princ Mutab bin Abdalláh, přímý člen královské rodiny a možný následník trůnu. Jemenští šíitští Hútíové nyní podle serveru al-Džazíra nabízejí zadrženým Saúdúm azyl. "Naše nabídka je upřímná a štědrá. Nesledujeme tím žádné politické cíle," uvedl nejmenovaný zdroj z tábora Hútíů.

Saúdská Arábie v posledních měsících přistoupila k blokádě jemenských přístavů (více o blokádě se dočtete zde). V zemi kvůli tomu chybí jídlo i základní léky. Nedostatkem jídla trpí podle podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) čtrnáct milionů lidí a na 3,3 milionu dětí je podvyživených.

V zemi se rovněž šíří cholera. Nemoci už podlehlo více než dva tisíce lidí. U 750 tisíců dalších mají lékaři podezření na nákazu, uvádí MVČK s tím, že počet předpokládaných případů cholery by mohl do konce roku v této zemi dosáhnout jednoho milionu.

Epidemie cholery v Jemenu propukla v říjnu roku 2016. Nákaza se šířila do prosince, kdy začal počet případů klesat, nemoc se ale zcela vymýtit nepodařilo. Druhá vlna epidemie pak začala letos v dubnu.