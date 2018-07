Měl by rezignovat, říká o ministrovi Metnarovi vedoucí jeho diplomové práce

„Je to můj názor, jestli pochybil a nedodržel to, co mu bylo mnou řečeno,“ uvedla vedoucí Metnarovy diplomové práce. „Vždycky každému říkám, že musí dávat odkazy,“ uvedla Forišková, která je nyní místostarostkou Příbora za KDU-ČSL.

Vedla Metnarovu diplomovou práci „Kolektivní investování“ v roce 2004 na Ostravské univerzitě na katedře technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty.



„Upozorňovala jsem vždycky studenty, že musí uvést zdroj, odkud to čerpají. Vedla jsem několik prací jak na Vysoké škole báňské, tak na Ostravské univerzitě a když jsem přišla na to, že student něco opsal, tak jsem ho na to upozornila. Ale nemusíte na všechno přijít,“ řekla. Metnarovu práci si už ale konkrétně nepamatuje.



Jak uvedla v úterý večer Česká televize, Metnar v diplomové práci řádně neuváděl zdroje. Ministr si chce svoji práci znovu prostudovat a v případě, že zjistí, že pochybil, nevylučuje rezignaci. Nejméně osm stran je podle ČT úplně převzatých z knihy Petra Musílka „Trhy cenných papírů“ z roku 2002, nebo je text jen mírně upraven, aniž by bylo jasně vyznačeno, že jde o převzatý text.

Babiš si počká na výsledky Metnarovy analýzy jeho diplomky

Premiér Andrej Babiš to zatím nevidí tak vážně, jako vedoucí Metnarovy diplomové práce. „S panem Metnarem jsem ve spojení, mluvili jsme o tom spolu. Co jsem četl, jeho diplomka i podle expertů plagiát není, protože použitou literaturu uvedl ve zdrojích. Ano, měl uvést citace. Pan Metnar si sám nechal vypracovat analýzu své práce. Počkáme si ještě na její výsledky,“ sdělil iDNES.cz předseda vlády Babiš, který ve středu míří do Bayeruthu a Salcburku, kde bude až do pátku.

Mluvčí ministra obrany Alžběta Cimová potvrdila, že Metnar zrušil svou cestu na Slovensku a analyzuje svou diplomovou práci. „Do pátku se pan ministr vyjádří na tiskové konferenci,“ uvedla ve středu dopoledne Metnarova mluvčí.

Kvůli problémům s opisováním diplomové práce už rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá z ANO a kvůli stejnému problému s bakalářskou prací ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.