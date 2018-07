Malá rezignuje. Nechci čelit tlaku, uvedla. Dočasně ji nahradí Babiš

„Kvůli té kampani, která je na mě vedena, už nechci, aby bylo hnutí dále poškozováno. Ani nově vznikající vláda. Je opravdu potřeba, aby vznikla vláda s důvěrou a já tomu nechci v žádném případě bránit. Nepřiznávám jakoukoli chybu, nebo pochybení, co se týká mých diplomových prací. Doufám, že už tato nechutná kampaň skončí,“ řekla ministryně Malá.

Přitom ještě několik hodin předtím tvrdila, že premiérovi svou demisi nenabídla a vládu v plánu opouštět nemá. Podezření z plagiátorství ve svých diplomových zlehčovala. Prohlásila, že v nich není ani jedna shodná stránka s texty jiných studentů. „Asi jsem se v některých místech dopustila nějaké chyby, zapomněla jsem citaci,“ připustila však.

Svá rozporuplná tvrzení ohledně své rezignace vysvětlila tím, že prý nejdřív chtěla svoje rozhodnutí oznámit výboru hnutí ANO. „Myslíte, že by bylo korektní, abych to dřív říkala novinářům?“ dodala k tomu Malá.

Než najde jiného kandidáta, povede spravedlnost Babiš

Resort spravedlnosti zřejmě dočasně povede premiér Babiš. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček uvedl, že premiér již prezidenta Miloše Zemana o situaci informoval. „Zatím budu hledat jiného kandidáta“ řekl Babiš. Premiér je přitom v současnosti obviněn v souvislosti s padesátimilionovou dotací Evropské unie na stavbu farmy Čapí hnízdo.



Ještě než post obsadila Malá, mluvilo se v minulosti o tom, že by resortu spravedlnosti mohl šéfovat bývalý poslanec ČSSD Jeroným Tejc, který zastává pozici náměstka ministra spravedlnosti, a nebo náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Premiér Babiš se v pondělí odpoledne vyjádřil i k odchodu Malé z vlády. „Je jasné, že pokud by nerezignovala, od rána do večera by to poškozovalo hnutí i vládu. Výbor vyjádřil podporu Táně Malé, jsme přesvědčeni, že nepodváděla. Děkuji Táně Malé a hnutí za ní stojí,“ dodal premiér.

Malá tak ve vládě vydržela jen dvanáct dní. Kratší dobu ve vedoucí funkci jednoho z ministerstev strávila už jen Karolína Peake za vlády Petra Nečase, v jehož kabinetu zastávala devět prosincových dní roku 2012 funkci ministryně obrany.

Po odstoupení Malé volala část laické i odborné veřejnosti. Internetovou petici za odvolání Malé z funkce ministryně podepsalo i několika členů Legislativní rady vlády, které Malá předsedá. Podpisy pod petici připojily také děkanky právnických fakult Masarykovy univerzity Markéta Selucká a Univerzity Palackého v Olomouci Zdenka Papoušková.

„Má-li být člověk garantem spravedlnosti v našem státě, spravovat resort, s nímž jsou spojovány určité hodnoty a ideály, musí být nejen dobrým manažerem, ale především bezúhonným člověkem,“ je napsáno v petici.



Dvě diplomové práce, dvojnásob pochybností

Na pochybnosti o kvalitě závěrečných prací Malé jako první upozornil Radiožurnál, když napsal, že Malá se dopustila plagiátorství při psaní své diplomové práce Úprava rodičovských práv a povinností k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu na Panevropské vysoké škole v Bratislavě.

Prakticky vzápětí informovalo Echo24, že Malá opisovala z jiné diplomové práce na brněnské Mendelově univerzitě, kde v roce 2005 obhájila diplomovou práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků.