ANALÝZA: Kolaps Blanky je vrcholem mnoha problémů v pražské dopravě

Praha má za sebou téměř 24 hodin jedné z nejhorších dopravních situací za posledních několik let. Paradoxně za to může tunelový komplex Blanka, navržený tak, aby kolony rozmělnil. Jenže právě v tom tkví hlavní důvod, proč Pražané i návštěvníci města postávali v úterý večer a ve středu v kolonách.

Otevření Blanky v roce 2015 totiž skutečně ulevilo pražské dopravě a město na to adekvátně zareagovalo. Tu ubyly jízdní pruhy, tu se z ulice stala jednosměrka. Jenže když dnes tunel zkolabuje, nemají se auta kam vrátit.

Zklidnění povrchové dopravy byl ale přeci jen hlavní cíl, proč se tunel vůbec razil, a těžko mu proto takový efekt vyčítat. Mimo to je doprava v tunelu o poznání bezpečnější, ekologičtější a také rychlejší a tohle je navíc po dvou a půl letech fungování Blanky teprve poprvé, co vážnější porucha provoz v tunelovém komplexu zcela zastavila.

Tak proč jsou Pražané tak rozčílení? Samozřejmě proto, že se nemohou v rozumné době autem dostat, tam kam potřebují. Ale významnější je, že nejen pro řadu řidičů jsou úterní a středeční kolony jen další kapkou v moři čekání a potýkání se s dopravními komplikacemi.

Ač už je totiž Blanka znovu plně funkční, nejsou kolony, čekání, výluky a objížďky pro Pražany nic nového a ani zdaleka pro ně ještě nekončí. A to jak v automobilové dopravě, tak v MHD.

1. Praha si brousí zuby na opravu dalších tepen

Až do prosince bude například pokračovat již nechvalně známá uzavírka Husitské ulice, kvůli které zkolabovala doprava na začátku března. Právě v reakci na tehdejší problémy utrousila pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) spojení „zpovykaní Pražané“, které si od té doby žije vlastním životem a které do jisté míry přispělo ke konci její politické kariéry.

Až do října také potrvá oprava Libušské ulice na jihu Prahy a ještě v dubnu se pražští silničáři pustí do opravy další významné dopravní tepny, Strakonické ulice v úseku mezi Dostihovou a Výpadovou ulicí. I tahle rekonstrukce potrvá do října. Jako každý rok poté přijde na řadu nejvíce oprav v létě, kdy město začne opravovat například jednu z nejvytíženějších komunikací - Wilsonovu ulici. Celkem se letos budou muset pražští řidiči vyrovnat s asi třicítkou velkých silničních uzavírek.

Problém je, že doprava v Praze je kvůli nedokončeným městským okruhům natolik spojenou nádobou, že každá větší oprava, se takřka okamžitě promítne v ulicích i několik kilometrů vzdálených.

Jenže dokončení vnějšího a vnitřního okruhu je snad nejčastěji skloňovaným pražským problémem, jehož vyřešení už slibovaly stovky nejrůznějších politiků. Zatím si na něm ale všichni vylámali zuby.

Je nicméně pravda, že opravovat pražské ulice je potřeba. A myslí si to i radní pro dopravu a poslanec Petr Dolínek (ČSSD). Praha má podle něj totiž v opravě silniční sítě deficit asi dvacet miliard korun a když se alespoň nějaké ulice neopraví teď, bude se jich napříště najednou rekonstruovat ještě víc.

Jenže to často nejsou opravy samotné, co Pražani kritizují, ale jejich koordinace, která nezřídka vytváří dojem, že se mezi sebou městské firmy o budoucích opravách snad vůbec neradí.

Těžko si totiž jinak vysvětlit, jak mohl někdo na konec dubna naplánovat opravu Vinohradské ulice, když doprava na Žižkově kolabuje už kvůli uzavírce Husitské. Tuto plánovanou opravu už sice město po kritice omezilo, ale původní plán skutečně počítal se souběžnými pracemi.

2. Ani cesta autem do Prahy za prací není příjemný zážitek

Obtíže každý den nečekají jen na pražské řidiče - problém je se do metropole vůbec dostat. Ačkoliv přesné údaje chybí, do Prahy cestuje za prací denně několik set tisíc Středočechů. A to i přesto, že se jim město snaží dojíždění autem dlouhodobě znepříjemnit, třeba zavedením rezidentských parkovacích zón. Každé ráno se tak na příjezdech do Prahy tvoří dlouhé kolony, které se pak přesouvají do středu metropole, kde situaci dále komplikují.

Když se do toho mixu přidají další uzavírky, tentokrát v režii Ředitelství silnic a dálnic, dopravní problémy se dále stupňují. Aktuálně je působí třeba zúžení na dálnici D8, před obcí Zdiby, které potrvá až do 12. května.

Podobná zúžení čekají právě teď těsně před hranicemi Prahy také na řidiče na dálnici D5 a D11. A kolony se samozřejmě tvoří také na běžných místech, jako je Evropská, Liberecká, Strakonická, Českobrodská či Plzeňská ulice.

Řešení? Dlouho se v souvislosti s lidmi, kteří do Prahy cestují za prací, mluví o stavbě záchytných parkovišť v okrajových pražských čtvrtích a u nádraží středočeských měst. V tomto směru se však za posledních několik let téměř nic neodehrálo.

3. Už ani cesta MHD není bez potíží

Řešení se zdá být jednoduché, Pražané i návštěvníci metropole by mohli zapomenout na svá auta a svěřit se městské hromadné dopravě, respektive příměstským vlakům. Jenže obě řešení mají své problémy.

Pražská MHD v posledních několika měsících ztratila část své spolehlivosti a na cestující, kteří místo auta zvolí tramvaj, či soupravu metra, čeká hned několik nástrah.

Již delší dobu jsou kvůli výměně eskalátorů například zavřeny výlezy z metra stanic Anděl a Náměstí republiky. Pražany v této souvislosti rozčílila zejména doba, kterou si na výměnu pojízdných schodů městské firmy vytyčily. Devět měsíců se jednoduše zdá obyvatelům města na takovou práci příliš. A těžko se jim divit, když třeba výstavba takové Empire state building zabrala americkým dělníkům jen něco málo přes rok. Ale to je kritika, která v Česku zdaleka nesměřuje jen na pražský dopravní podnik.

Život Pražanům otravuje také vynucené přestupování kvůli probíhající opravě poloviny jednoho z vestibulů stanice Muzeum. A o mnoho lépe na tom nejsou ani tramvaje. Cestování tímto oblíbeným prostředkem zkomplikovalo v poslední době uzavření hned několika tramvajových tratí, například na Palmovce, Libeňském mostě a Malé Straně.

Problémy v MHD budou pokračovat i o nadcházejícím víkendu. V sobotu a v neděli bude totiž z důvodu rekonstrukce, tentokrát zcela, uzavřena stanice metra Muzeum na lince A. Opravy stanice budou navíc ve stejné míře pokračovat během dalších tří víkendů. Pro cestu na Václavské náměstí tak budou cestující muset využít stanici Můstek.

V blízkosti tohoto náměstí budou navíc o víkendu přerušeny či kráceny kvůli údržbě kolejí i tramvajové spoje. Konkrétně se to dotkne linek 2, 3, 5, 6, 14, 18, 22 a 23 v oblasti křižovatky ulic Spálená a Lazarská.

4. Pražská železniční doprava naráží na své limity

Ani pro mimopražské není hromadná doprava zrovna největším lákadlem. Příměstské vlaky jsou už dnes ve většině směrů vytíženy takřka na dřeň. Představa, že by dokázaly každý den pohodlně obsloužit dalších několik desítek tisíc cestujících, není reálná.

Tento problém už na řadě tratí navíc nelze ani vyřešit přidáním dalších spojů. Intervaly mezi jednotlivými vlaky jsou už totiž často na mezní hranici a další spoje už bez modernizace tratí jednoduše není kam do jízdního řádu zařadit.

To by mohl změnit například projekt Nové spojení II, podle kterého by mělo být pod pražskými sklepy vyraženo dalších několik tunelů, které by rozšířily stávající drážní kapacitu. Na povrchu a v tunelech by tak mohlo Prahou projíždět více osobních i nákladních vlaků, vnitrostátních i mezinárodních.

Díky tomu by v centru měly vlaky jezdit v podobném intervalu jako metro. Stejné řešení ostatně využívají i další metropole jako Frankfurt, Mnichov, Londýn či nově Curych. Celý projekt je ale na začátku a s jeho stavbou se zřejmě nezačne ani v příštím desetiletí.

Redaktoři iDNES.cz projížděli kolonami na motocyklu: