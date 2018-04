Krnáčová: Vyřešila jsem Praze řadu problémů, teď mám v životě i jiné plány

Přestože Krnáčová říká, že svou pražskou misi považuje za splněnou, nejspíš nechtěla jít do předem ztracené bitvy. Poslední ranou pro její oslabenou pozici byl nedávný výrok o „zpovykaných Pražácích“, jímž reagovala na stížnosti obyvatel města na špatně plánované opravy.

Za výrok se sice omluvila, ale vytkl jí ho právě Babiš. „Paní primátorka by měla víc zvažovat, co říká,“ vzkázal jí.



Sama Krnáčová mluví o vyčerpání a o tom, že se chce více věnovat rodině, zejména malému vnukovi.

Tvrdí, že do čela Prahy přišla jako krizová manažerka a že nejhorší problémy vyřešila, ač většina Pražanů, kteří marně čekají na novou trasu metra a volají po lepší koordinaci dopravních staveb, to vidí jinak.

Poslední otázkou je, co bude s Krnáčovou dál. Spekuluje se, že jazykově dobře vybavená primátorka by se mohla stát velvyslankyní v Německu. Ona to na přímý dotaz popírá.