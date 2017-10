Piráti neuspěli ani u ÚS, za užití figurky z Lega ve spotu se musí omluvit

Podle ústavní stížnosti verdikt pražského vrchního soudu z roku 2015 nepřiměřeně zasáhl do svobody projevu politické strany. Spot je podle Pirátů umělecky ztvárněný politický projev a součást předvolební kampaně. Nejde o součást obchodního styku, proto prý klip nemohl porušit ochranné známky Lega.

Ústavní soud (ÚS) se ovšem připojil k názoru, že Piráti zasáhli do práv firmy. Mohli u veřejnosti vyvolat klamný dojem, že Lego stranu podporuje. „Stěžovatelka (Česká pirátská strana), aniž by získala souhlas dotčené osoby, svým projevem zasáhla do vlastnického práva žalobce, a to za účelem vlastní propagace a reklamy na svůj politický program, směřované vůči široké veřejnosti,“ stojí v usnesení.

Strana ve stížnosti také upozornila na to, že dlouhodobě bojuje proti nynějšímu náhledu na duševní vlastnictví, což se projevuje v jejím názvu, stanovách, programu i volebních kampaních. „Samotná skutečnost, že se stěžovatelka s relevantními právními předpisy neztotožňuje, ještě neznamená, že je může cíleně ignorovat a záměrně přitom zasahovat do práv jiných subjektů,“ reagovali ústavní soudci.

Strana před krajskými volbami v roce 2012 připravila animovaný klip „Vypustíme kaprům rybník“, v němž použila stavebnicové figurky. Ve vodě plavaly ryby, které měly představovat velké politické strany. Dvojice postaviček - „kmotrů“ - je krmila tisícikorunami. Poté se objevila figurka piráta, který úplatkáře vyhnal, ryby vylovil a jednu z nich udeřil palicí (více o sporu kolem videa najdete v tomto článku).

O zákazu používat figurky a omluvě rozhodl v roce 2014 pražský městský soud. Případ pak řešil ještě vrchní soud i Nejvyšší soud. Strana se hájila tím, že verdikt zasahuje do jejího práva na svobodu projevu. Firma Lego naopak zdůrazňovala, že si nepřeje být jakkoliv spojována s politikou (více v článku: Piráti se musí omluvit Legu za figurky kmotrů ve spotu).