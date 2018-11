ANALÝZA: Volby v USA skončí špatně, ať dopadnou jakkoliv

Pro demokraty, kteří se stále nemohou smířit s tím, že museli vyklidit Bílý dům pro někoho, jako je Donald Trump, jsou úterní volby do Kongresu paprskem v temnotě beznaděje, příležitostí k vendetě a šancí, jak šlápnout na krk muži, jehož nenávidí.

Má to pro ně být satisfakce, pomsta a otevření brány k jeho odvolání v jednom. Ale hlavně to má být potvrzení, že vše byl jen temný sen, že Amerika je v jádru úplně jiná, než je. Že je taková, jak ji chtějí oni, protože co chtějí, je to jediné správné.

Demokraté Trumpa vidí jako nebezpečnou sílu, možná dokonce opravdu implantovanou falešnou hrou zvenčí, která mění Ameriku v něco zásadně jiného, jelikož ta správná Amerika je ta, jakou si vysnili na univerzitních seminářích, kde nesmí zaznít nesouhlasný hlas.

Titulky v amerických převážně prodemokratických médiích tudíž ohlašují, že v úterý se bude volit proti nenávisti, že jde o to, aby se zabránilo vzniku Nenávistných států amerických, a že den zúčtování přichází.

Kampaň vyvolává falešný dojem, že politikou žije celá země

Má to problém: je tady ještě jedna Amerika. Je to ta Amerika, která před dvěma roky volila Trumpa, anebo ho ani třeba nevolila, protože nevolila vůbec, ale rozhodně nechce, aby jí někdo diktoval, jak má jejich země, život, soukromí a třeba pohlaví jejich dětí vypadat, protože si vymyslel, že tak je to pokrokové a krásné pro všechny – včetně třeba těch, kteří tam prorazí v karavanách ze Střední Ameriky.

Kampaň před každými americkými volbami vyvolává poněkud falešný dojem, že politikou žije celá země. Obvykle to tak není, takže jedním z hlavních cílů obou stran je zvednout lidi z gaučů od fotbalu a docpat je do volebních místností. Uvidí se, jestli to teď potvrdí volební účast, ale vypadá to, že v Americe se něco mění. Země se politizuje stejně, jako se polarizuje.

Čím jsou demokraté rozhořčenější kvůli Trumpovi, tím jsou radikálnější a posouvá je to víc doleva. Staří harcovníci v perfektních oblecích, kteří jsou ve vedení, jsou nyní pod náporem mladých radikálů, kteří by v Evropě ve vteřině zapadli mezi zelené či piráty.

Čím jsou demokraté politicky uječenější, tím víc se mezi republikány trhají ze řetězu ti, kteří by za normálních okolností zůstali v pangejtu stranického mainstreamu.

Jak vášně planou a obě krajnosti získávají na síle, americké nůžky se otvírají. Je to klasika známá všude, křičící menšina si unáší politiku pro sebe.

S tím je spojen ještě jeden zásadní americký problém: úterní volby budou mít za pár hodin nějaké výsledky, ale z dlouhodobého pohledu nevyřeší vůbec nic.

Dvě části Ameriky zůstanou obedněné ve svých zákopech poziční občanské války, min, betonu a kotoučů ostnatého drátu mezi nimi volbami jen přibude.

Prezidentská strana bývá v kongresových volbách potrestána

Jsou tři základní možnosti, jak to může dopadnout.

Zaprvé: pokud demokraté vyhrají celý Kongres, tedy získají Sněmovnu reprezentantů i Senát, budou to brát jako potvrzení, že pravda je na jejich straně. Přitlačí na pilu, aby opravili poslední dva roky, a Trumpovo prezidentství se octne na kolečkovém křesle. To zradikalizuje republikány.

Zadruhé: z Trumpových výroků se zdá, že boj o Sněmovnu reprezentantů víceméně zabalil a chce jen udržet většinu v Senátu. To by bylo za daných okolností v podstatě vítězství. Měl by v Kongresu štít proti demokratům. Výsledek: další opotřebovávací bitvy bez vítěze, které by dál otravovaly a vybičovávaly (a současně umrtvovaly) USA.

Zatřetí: republikáni udrží Sněmovnu i Senát, i když průzkumy takový výsledek moc nenapovídají. Kdyby to tak dopadlo, byla by to atomová bomba. Republikáni včetně Trumpa by to brali jako potvrzení, že co dělají, to dělají správně, demokraté by začali vést otevřenou partyzánskou válku. Nůžky by se ještě víc otevřely, krajní křídla obou stran by se dále radikalizovala a postupně by nakazila střed.

Nejen průzkumy, ale ani historie však takový konec hlasování nedělají moc pravděpodobným, i když před dvěma roky taky málokdo sázel na Trumpa.

V kongresových volbách je to tak, že prezidentská strana je skoro automaticky potrestána. Po dvou letech ve funkci vysloveně propadli prezidenti, do nichž byste to neřekli: Roosevelt, Reagan, Clinton, Bush mladší, přestože byl nedotknutelný kvůli válce s terorismem, dokonce i zbožněný Obama. Většina z nich přicházela za jásotu země jako spasitelé.

Historický trend je zřejmý, a tak už dlouho většina médií dost natěšeně prezentuje volby jako referendum o Trumpovi a „trumpismu“.

Pokud hlasování skončí, jako končí obvykle, budou to brát jako americkou reprízu Stalingradu, rozhodující obrat, přestože skutečností je, že takhle je to skoro pokaždé.

Skryt tak zůstane hlavní výsledek, že Amerika bude ještě víc rozdělena, ať to dopadne jakkoliv.