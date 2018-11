V USA začínají volby do Kongresu, úspěch demokratů může oslabit moc Trumpa

Předvolební průzkumy předpokládají, že demokraté ovládnou Sněmovnu reprezentantů a že republikáni udrží převahu v Senátu. Vedle nového složení celé 435členné Sněmovny reprezentantů a třetiny stočlenného Senátu vybírají Američané také guvernéry ve 36 státech a třech teritoriích, starostu Washingtonu či nové zástupce ve státních zákonodárných sborech.

Voliče v řadě států čeká i série referend, například o legalizaci marihuany či daňových otázkách.Největší pozornost je ale upřena na Kongres, nad kterým teď mají kontrolu republikáni. Pokud převahu ve Sněmovně reprezentantů skutečně ztratí, bude to pro Trumpovu administrativu opírající se o Kongres velká komplikace.

Demokraté se totiž netají tím, že kontroverzního prezidenta chtějí blokovat. Trump tak bude nucen k vyjednávání s demokraty a k vládě prostřednictvím exekutivních nařízení, tedy dekretů.

Ovládnutí Kongresu demokraty by nejen zvýšilo opoziční tlak na Trumpa, ale demokratům by to poskytlo i možnost zahájit vůči prezidentově administrativě vyšetřování. To by mohlo vést až k impeachmentu, tedy ústavní žalobě vedoucí k Trumpovu odvolání.

Brzy po volbách se také očekává, že výsledek své práce předloží zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který rozplétá kauzu ruského vlivu na prezidentské volby a který se zaměřil na Trumpův štáb. Trump spolupráci s Rusy důrazně popírá.

Facebook a Twitter zablokoval účty, které by mohly volby ovlivňovat

Společnost Facebook v pondělí zablokovala 30 podezřelých účtů na své sociální síti a dalších 85 na platformě Instagram. Podle prohlášení firmy zablokované účty by mohly být spojené s pochybnou činností ze zahraničí. Twitter smazal za poslední dva měsíce více než 10 000 účtů, které odrazovaly od voleb v USA.

Facebook svém pondělním prohlášení také uvedl, že zatím není jasné, zda byly zablokované účty napojené na takzvanou Agenturu pro výzkum internetu (AII), která je údajně hlavním zdrojem demagogické propagandy a falešných zpráv šířených z Ruska, či jiné zahraniční entity.



Rusko tentokrát volby údajně neovlivnilo

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti v úterý oznámilo, že nezaznamenalo žádný pokus Ruska ani jiného cizího státu o kybernetický útok proti volebním systémům v USA. Problémy, které se objevily v systémech hlasování a voličské registrace, pramení spíš z vadných organizačních a byrokratických procedur a závad hlasovací techniky.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo úterní volby za nejbezpečnější v dějinách USA. Devadesát procent volební infrastruktury je zajištěno speciálními senzory, které upozorňují na jakýkoli podezřelý internetový provoz. Ve volebních okrscích bude hlasování sledovat 6500 pozorovatelů, které delegovaly americké nevládní organizace. Ve srovnání s prezidentskými volbami v roce 2016 je to dvojnásobný počet.

Prezident Donald Trump v pondělí večer ve státě Missouri absolvoval svůj poslední předvolební mítink. Šéf Bílého domu se v kampani energicky angažoval, navštívil celkem 44 volebních shromáždění, jen v minulém týdnu jich bylo jedenáct. V pondělí pozdravil Trump republikánské voliče kromě státu Missouri ještě v Ohiu a Indianě.

První směrodatné předběžné výsledky se očekávají ve středu ráno. Volební účast v kongresových volbách se obvykle v USA pohybuje kolem 40 procent, v případě voleb prezidenta je to kolem 60 procent. Sociologové odhadují, že v úterý k urnám přijde kolem 45 procent Američanů, což by znamenalo nejvyšší účast za téměř 50 let.

Podle neoficiálních informací z Bílého domu se ve středu žádné Trumpovo oficiální prohlášení neočekává. Novináři i veřejnost ale nepochybně budou sledovat prezidentův twitter, který se už stal tradičním komunikačním prostředkem hlavy státu.