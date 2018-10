Mexiko vyslalo kvůli migrantům na hranici policisty, Trump je dál nepustí

V pátek Mexiko navštíví americký ministr zahraničí Mike Pompeo a bude mimo jiné jednat o tom, jak migranty zadržet, informoval zpravodajský server BBC.

Trump migrační téma oživil ve čtvrtek večer na předvolebním shromáždění v americkém státě Montana. Reagoval mimo jiné na zprávu, že se na sever vydala skupina asi 3 000 běženců ze Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly.

Americký prezident již těmto třem středoamerickým státům dříve pohrozil, že jim Washington kvůli nelegální migraci pozastaví humanitární pomoc.

Cílem hromadné cesty lidí z chudých zemi Střední Ameriky je vyhnout se ve skupině nebezpečí, které hrozí při takové cestě jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe. Nynější karavana vyrazila v sobotu z města San Pedro Sula na severu Hondurasu, jejího hlavního organizátora honduraského aktivistu Bartola Fuentese zatkla během cesty tento týden policie v Guatemale.

Trump uvedl, že karavanu migrantů podporují opoziční demokraté. Sama od sebe se údajně na cestu nevydala. Důkazy ale nepředložil. „Chci mexické vládě poděkovat, protože je doufám zadrží, než se vůbec dostanou do Mexika,“ řekl.



Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT