Soud: Pohraniční úřady v USA musí do měsíce sloučit rozdělené rodiny

7:39 , aktualizováno 7:57

Pohraniční úřady v USA musejí do 30 dnů umožnit sloučení rodin, které byly kvůli migraci rozděleny. V případě, že je v takové rodině dítě mladší pěti let, sloučení je nutné umožnit do 14 dnů. V úterý o tom rozhodl soud v Kalifornii. Stanovil tak jednoznačné termíny v procesu, který zatím jen vágně řešil, kdy by děti zadržených migrantů mohly své rodiče znovu spatřit.