Trump podepíše migrační dekret, kterým zamezí rozdělování rodin

Trump nejprve novinářům řekl, že se velmi brzy chystá podepsat něco o migraci. Podrobnosti neupřesnil, uvedl jen, že to bude mít preventivní charakter. Informovala o tom agentura Reuters. Následně se objevily v médiích zprávy, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová připravuje pro Trumpa návrh dekretu, který by zastavil kritizovanou praxi oddělování dětí od rodičů.

Následně Trump oznámil, že dekret podepíše ještě před odletem do Minnesoty, kde pořádá setkání se svými příznivci. Odjezd z Bílého domu je v Trumpově programu ohlášen na 14:35 místního času (20:35 SELČ).

Vlna kritiky

Američtí pohraničníci od začátku května oddělili více než 2 300 dětí od rodičů. Záběry na mladé lidi v klecích a nahrávky dětského nářku budí hněv na domácí scéně od představitelů církví po vlivné podnikatele, jakož i kritiku z ciziny. Podle průzkumu Reuters/Ipsos tuto politiku podporuje méně než třetina Američanů, zatímco proti ní se staví 56 procent dotázaných.



Lidé na sociálních sítích a některá média také kritizovala Trumpovu stupňující se rétoriku poté, co prezident prohlásil, že demokraté chtějí, aby „ilegální migranti“ „zamořili“ Spojené státy jako mezinárodní zločinecký gang MS-13.

„Když stíháte jejich rodiče, kteří do země vstoupili ilegálně - a to bychom dělat měli - tak jim musíte odebrat děti,“ nechal se slyšet Trump v úterý. „Musíme vždy zatýkat lidi, kteří přicházejí do naší země nelegálně,“ uvedl Trump v jednom z tweetů. Z 12 000 dětí, které byly v USA zadrženy, jich podle něj 10 000 jejich rodiče poslali „na velmi nebezpečný výlet“ a jen 2 000 jich bylo se svými rodiči, „z nichž mnoho se pokusilo vstoupit do naší země nelegálně při mnoha příležitostech“.

Trump udělal z tvrdého postoje proti přistěhovalectví ústřední bod své volební kampaně a důrazně hájí kroky své vlády, která zavedla politiku „nulové tolerance“ a přísného prosazování přistěhovaleckých předpisů.