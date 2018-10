Čech má naději na odměnu milion dolarů, v USA nahlásil znečištění moře

Šestadvacetiletý český strojní důstojník natočil, jak nákladní loď Marguerita nelegálně vypouští do moře škodlivý olejnatý kal. Na nepravost upozornil i samotnou MST, která platila pokutu již v roce 2016.

Hornof zároveň informoval úřady ve americkém Portlandu, kde pobřežní stráž plavidlo zadržela a loni v červenci na něm provedla inspekci.

Německý rejdař následně přistoupil na dohodu s americkými úřady, že zaplatí pokutu 3,2 miliony dolarů. Federální soud v Portlandu však v září ujednání zrušil, neboť nezahrnovalo odměnu pro Hornofa.

Ten je podle justice whistleblowerem, tedy člověkem, který upozornil na nezákonné jednání svého zaměstnavatele. Americká legislativa takové osoby chrání a myslí i na jejich finanční ocenění, které je odměnou za podstoupené riziko a motivací pro ostatní.

Hornof má díky tomu šanci získat částku ve výši až 30 procent z pokuty. Napsal to server Whistleblower Lawyer News, který provozuje americký právník Jeffrey Newman.

Pokud se v případu nenajde dohoda do konce října, začne jej řešit justice.

„Když jsem natáčel záznamy o přečerpávání odpadní vody, nebylo to příjemné. V kajutě jsem se raději zamykal. Bylo to riziko, když jdete proti nadřízenému, který dělá u firmy 30 let. Nevíte, kdo z posádky je na jeho straně,“ řekl Hornof týdeníku Euro.

„Třetina posádky byli Chorvati. Oceán je hluboký a temný. Zpětně se nedá dokázat, proč se nějaký námořník ztratí z lodi,“ dodal.