Dva tisíce migrantů přebrodilo řeku přes hranici do Mexika. Míří do USA

Americký prezident Donald Trump již dříve pohrozil, že kvůli vlně středoamerických běženců s pomocí vojska zcela uzavře hranici mezi USA a Mexikem.



Situace na hranici mezi Guatemalou a Mexikem je napjatá již několik dní. Mexická armáda vyslala před víkendem k hranici posily, aby proud migrantů směřující na mexické území zastavila. V pátek mexické bezpečnostní složky odrazily útok běženců na hraniční přechod mezi Guatemalou a Mexikem.

V sobotu už ale mexická armáda nezabránila v cestě asi dvěma tisícům migrantů, kteří se do Mexika přebrodili s pomocí lan přes hraniční řeku, přeplavali nebo zaplatili místním, kteří si za přepravu lidí či zboží na lodi přes řeku účtují 1,25 dolaru.

Další uprchlíci čekají v úmorném vedru na mostě přes hraniční řeku na registraci. Mexické úřady odmítly vpustit běžence do země hromadně, přijímají ale malé skupinky k azylovému procesu a některým z uprchlíků udělují povolení k pobytu na 45 dní.

Většina migrantů pochází z Hondurasu. Guatemalský prezident Jimmy Morales a honduraský prezident Juan Orlando Hernández se kvůli karavaně migrantů sešli k mimořádnému jednání na guatemalské letecké základně. Vůdci obou zemí uvedli, že během uplynulého týdne vstoupilo do Guatemaly odhadem 5400 migrantů. Zhruba dva tisíce Hondurasanů se rozhodlo pochod do Spojených států vzdát a vrátili se dobrovolně do vlasti.

Na cestě jsou týden

Rodrigo Abeja, který je jedním z vůdců karavany migrantů, agentuře AP řekl, že běženci, kteří v sobotu pronikli na mexické území, budou v neděli pokračovat k městu Tapachula. „Ještě nevíme, jestli se nám podaří dojít až k americké hranici, ale půjdeme, jak daleko budeme moci,“ prohlásil.



Karavany migrantů pořádají nevládní organizace ze středoamerických zemí už řadu let. Cílem hromadné cesty lidí z chudých zemi Střední Ameriky je vyhnout se ve skupině nebezpečí, které hrozí při takové cestě jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe. Nynější karavana, kterou svolali organizátoři přes sociální sítě, vyrazila před týdnem z města San Pedro Sula na severu Hondurasu.

Účastníci karavan migrantů utíkají před bídou a vysokou kriminalitou ve svých domovských státech a míří za lepším životem do USA. Dosud se obvykle obešly bez větší publicity, až do letošního dubna, kdy podobnou karavanu označil americký prezident Donald Trump za bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy a poslal na hranici s Mexikem národní gardu.



Tentokrát Trump ještě přitvrdil, když nejprve pohrozil Hondurasu i Guatemale zastavením poskytované pomoci, pokud migranty nezastaví, a poté varoval, že uzavře hranice s Mexikem a rozmístí u nich vojáky.