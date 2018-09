Kavanaugh ustál nařčení ze sexuálního útoku, má podporu do Nejvyššího soudu

Kandidáta navrhl už dříve prezident Donald Trump. V průběhu září však Kavanaugha obvinilo několik žen ze sexuálního napadení, když byl ještě středoškolák. Jedna z nich, profesorka psychologie Christine Blaseyová Fordová, o něm ve čtvrtek vypovídala pod přísahou.

Pátečnímu zasedání senátního výboru předcházel incident, jehož hlavní postavou byl republikánský člen výboru Jeff Flake, který ještě ve čtvrtek nebyl rozhodnut, zda Kavanaugha podpoří. V pátek ohlásil, že pro něj hlasovat bude.

U výtahu, kterým chtěl odjet k jednací místnosti, Flakea poté několik minut zdrželo několik žen, mezi nimiž nejméně jedna byla v minulosti obětí sexuálního násilí. „Neodvracejte zrak, podívejte se mi do očí a řekněte mi, že to, co se mi stalo, není důležité,“ opakovaně tato žena naléhala na senátora, který se odpovědi vyhnul.

Demokraté a také Sdružení amerických právníků požádali už dříve o zdržení schvalovacího procesu, aby Federální úřad pro vyšetřování mohl prověřit případ z 80. let, ve kterém Kavanaugh jako teenager údajně sexuálně obtěžoval Fordovou. Mluvčí Bílého domu Sara Sandersová ale v pátek řekla novinářům, že FBI už podrobil Kavanaugha vyšetřování v šesti případech.

Za Kavanaugha se přimlouvá mimo jiné bývalý prezident George Bush, který podle amerických médií kontaktoval zatím nerozhodnuté republikánské senátory. Kavanaugh v Bushově administrativě působil jako poradce.