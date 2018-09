Trumpův kandidát do Nejvyššího soudu má problém, na střední osahával dívku

Podle Blaseyové Fordové k incidentu došlo v době, kdy byl nynější kandidát na soudce nejvyššího soudu středoškolákem ve státě Maryland. Kavanaugh byl podle ní na večírku na mol opilý, svalil ji na postel, osahával ji a „neohrabaně“ se ji pokoušel svléknout. V okamžiku, kdy se snažila křičet, jí dal ruku na ústa.



„Myslela jsem, že by mě mohl neúmyslně zabít,“ řekla listu The Washington Post 51letá Blaseyová Fordová, nyní profesorka na jedné z univerzit v Kalifornii.

„Pokoušel se mě napadnout a svléknout mi šaty,“ dodala s tím, že se jí podařilo uniknout, když na ní a Kavanaugha skočil jeho kamarád a všichni tři upadli.

Kavanaugh už v pátek obvinění popřel.

„Kategoricky a jednoznačně odmítám toto tvrzení,“ řekl 53letý právník. „Neudělal jsem to na střední škole, ani nikdy jindy,“ dodal dosavadní soudce federálního odvolacího soudu. V neděli tvrzení Blaseyové Fordové znovu odmítl prostřednictvím Bílého domu.

Profesorka Blaseyová Fordová v rozhovoru uvedla, že o incidentu mlčela až do roku 2012, kdy o něm promluvila na párové terapii se svým manželem. Poznámky terapeuta Blaseyová Fordová poskytla novinářům. Stojí v nich, že se svěřila, že byla sexuálně napadena studenty „z elitní chlapecké školy“, kteří se stali „vysoce respektovanými a vysoce postavenými členy společnosti ve Washingtonu“. Kavanaughovo jméno poznámky nezmiňují.

Z anonymity se Blaseyová Fordová podle svých slov rozhodla vystoupit poté, co se část jejího příběhu v posledních dnech dostala bez jejího svolení na veřejnost. Listu The Washington Post řekla, že pokud má někdo vyprávět její příběh, tak to chce být ona.

Kavanaugha podpořil jeho tehdejší spolužák Mark Judge, jehož jméno se v souvislosti s obviněním objevilo. Judge podle magazínu The New Yorker tvrdí, že si na událost, kterou Fordová popisuje, nevzpomíná. Uvedl také, že nikdy neviděl, že by se Kavanaugh choval k ženám nevhodně.



O Trumpově kandidátovi pochybují i republikáni

Aféra komplikuje schvalovací proces jmenování nového soudce v Senátu. Demokraté kauzu využívají k nátlaku na republikány, aby hlasování o Kavanaughovi odložili. Pochybnosti o kandidátovi se mezitím objevily i mezi některými republikány, kteří proto chtějí s Kavanaughem i Fordovou hovořit.

Ve čtvrtek plánuje senátní výbor pro justici hlasovat, zda senátorům doporučí Kavanaugha ke schválení. Postoj výboru je nezávazný, neboť o tom, zda se Kavanaugh stane doživotně soudcem Nejvyššího soudu USA, rozhodne až plénum.



Demokraté se snaží čtvrteční hlasování odložit a nejvýše postavená demokratka ve výboru Diane Feinsteinová dokonce vyzvala k tomu, aby obvinění nejdříve prověřil Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Zda demokraté odkladu dosáhnou, není zatím jasné.

Brett Kavanaugh Od roku 2006 působí jako soudce odvolacího soudu federálního distriktu hlavního města Washingtonu. Dříve pracoval jako poradce Kennetha Starra, který vedl vyšetřování případu intimního vztahu Billa Clintona s Monikou Lewinskou. Za George Bushe mladšího působil v Bílém domě. V 90. letech pracoval i pro soudce nejvyššího soudu Anthonyho Kennedyho, kterého má nahradit. Umírněný konzervativec Kennedy, kterého nominoval v 80. letech prezident Ronald Reagan, se zapsal do dějin americké justice například tím, že se v kauzách rozhodujících o právech sexuálních menšin či legálnosti potratů přiklonil na stranu liberálů jako rozhodující hlas.

Mluvčí výboru Taylor Foy podle agentury Reuters uvedl, že republikánský předseda výboru Chuck Grassley připravuje ještě před termínem hlasování slyšení s Kavanaughem a Fordovou. Foy dodal, že takováto jednání jsou běžná, pokud se o kandidátově minulosti dodatečně objeví nové informace.

Vyslechnout Fordovou chce například republikánský senátor a člen zmíněného senátního výboru Jeff Flake. Ten v rozhovoru s portálem Politico řekl, že pokud Fordová nedostane možnost před senátory vypovídat, nebude připraven pro Kavanaugha hlasovat.

„Musíme ji vyslechnout. A nemyslím si, že tento názor zastávám jen já,“ dodal. Také Flakeův republikánský kolega z výboru Lindsey Graham uvedl, že by to uvítal. „Pokud výbor paní Fordovou vyslechne, musí se tak stát obratem, aby proces mohl pokračovat podle harmonogramu,“ uvedl Graham v prohlášení.

Pokud Senát Kavanaugha jako člena Nejvyššího soudu USA schválí, bude to znamenat, že v tomto klíčovém justičním orgánu budou mít většinu soudci hlásící se ke konzervativnímu výkladu práva. To u kritiků vyvolává obavy, že by se soud mohl pokusit zvrátit některé citlivé verdikty, mimo jiné i právo na potrat. V této souvislosti se pozornost upírá i na republikánské senátorky Susan Collinsovou a Lisu Murkowskou, které právo na umělé ukončení těhotenství podporují.

Reuters obě senátorky oslovil, žádná z nich ale svůj postoj agentuře nesdělila. Collinsová nicméně v neděli televizi CNN řekla, že bude o kauze s kolegy ještě diskutovat a že s Kavanaughem telefonicky hovořila, přičemž obvinění důrazně odmítl.