Přišli jsme o poslední bezpečné místo, reagují na útok v USA evropští Židé

Evropští pozorovatelé si nejsou jisti tím, jestli se Američané dokáží s antisemitismem vypořádat, obzvlášť ve chvíli, kdy si nebezpečná rétorika začíná v zemi se snadným přístupem ke zbraním vybírat svou daň.



Pittsburgský vrah Robert Bowers si totiž před útokem na sociálních sítích vyléval zlost v příspěvcích cílených na židovské imigranty. A to jen několik dní poté, co americký prezident Donald Trump obvinil miliardáře židovského původu George Sorose z dovozu migrantů do Spojených států.

„Myslel jsem si, že Spojené státy jsou zárukou bezpečí pro Židy na celém světě, ale už to tak není,” říká Sergej Lagodinsky, člen židovské komunity v Berlíně. „Z perspektivy evropských Židů zmizelo americké útočiště, o kterém jsme si mysleli, že je pro nás doslova nebem,” popisuje změnu Lagodinsky.

Podle Delphine Horvilleurové, jedné ze tří rabínek ve Francii a vůdkyně liberální židovské obce v Paříži, je útok v americké synagoze důkazem, že „vůči antisemitismu není imunní žádná země”.

„Američané vždy poukazovali na bezpečností opatření ve francouzských synagogách,” odkazuje Horvilleurová na nárůst kontrol při vstupu do francouzských synagog, které jsou reakcí na narůstající antisemitismus v Evropě. „Bohužel si myslím, že Spojené státy čekají v následujících letech úplně stejná opatření jako Evropu,” předpovídá rabínka.

Evropská krajní pravice chce hlasy Židů, přitom hlásá konspirace

Evropští Židé poukazují na podobnost rétoriky některých politiků v Evropě a USA. „Jsme svědky mezinárodního antisemitského spojení,” přibližuje Lagodinsky.

Evropská krajní pravice se sice podle listu The Washington Post pokouší v posledních letech získat na svou stranu židovské voliče prostřednictvím společného boje proti muslimským přistěhovalcům, zároveň hlásá i židovské konspirační teorie. Příkladem může být Maďarsko, kde pravicový premiér Viktor Orbán obviňuje z neduhů v zemi právě židovského finančníka Sorose.



„Bojujeme proti nepříteli, který je jiný než my,” prohlásil Orbán v březnu v rámci své politické kampaně. „Není otevřený, ale skrývá se. Není přímočarý, ale lstivý. Nevěří v práci, ale spekuluje s penězi. Nemá žádnou vlast, ale má pocit, že vlastní celý svět,” burácel Orbán, který se v dubnu dočkal znovuzvolení. Rok předtím přitom sliboval izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že antisemitismus v Maďarsku znovu nepřipustí.

Podle evropských Židů se takových praktik neštítí ani americký prezident Donlad Trump, který podobnou taktiku využil nejen před nadcházejícími listopadovými volbami, ale už v rámci své prezidentské kampaně v roce 2016. V jeho reklamním spotu se tehdy objevily tváře prominentních amerických Židů jako je bankéř Lloyd Blankfein, ekonomka Janet Yellenová, či Soros, které Trump nazval jako „nepřátele americké dělnické třídy”.

Americký prezident v minulých týdnech zaútočil právě na Sorose, protože karavany migrantů mířící ze Střední Ameriky do USA označil za Sorosovu práci. Iowský senátor Charles Grassley posléze Sorose nařkl z financování prostestů namířených proti kandidátovi do Nejvyššího soudu Brettu Kavanaughovi.

Podle odbornice na historii antisemitismu Debory Lipstadtové není úspěch těchto teorií překvapivý. „Antisemitismus je krajní konspirační teorií. Lidé se ke konspiračním teoriím přiklánějí, když si chtějí vysvětlit věci, kterým nerozumí. A ekonomickému systému dnes nerozumí nikdo. Pokud obviníte George Sorose, Lloyda Blankfeina nebo Janet Yellenovou, bude jednoduché to pochopit,” vysvětluje historička.



Právě některá Trumpova prohlášení rozjistřila atmosféru i v Pittsburghu. Skupina tamních židovských předáků v otevřeném dopise sdělila, že prezident ve městě není vítán. Trump chce s manželkou Melanií v úterý v Pittsburghu uctít památku zesnulých. Dopis, který byl zveřejněn na webu židovského hnutí Bend the Arc, mezitím podepsalo přes 43 tisíc lidí, poznamenala agentura Reuters.

VIDEO: Nejtemnější hodina v dějinách města, vzpomněl na střelbu starosta Pittsburghu (29. října 2018):